Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Segons dades de l’INE, a Catalunya hi ha 340.000 persones grans que viuen soles, i en el conjunt de l’Estat aquesta xifra arriba 2.131.000. Segons els experts, aquest factor augmenta el risc de patir soledat no desitjada.

A més, es calcula que el 68% de la gent gran se sent sola, un problema que té conseqüències psíquiques i físiques greus. A aquestes dades, cal sumar la situació provocada per la COVID, la reducció de les interaccions socials i l’augment de les situacions d'aïllament, que han fet incrementar de forma notable el sentiment de soledat.

Campanya de Nadal 2021: #UnAltreNadal

Les festes nadalenques són per a molts i moltes moments de retrobament, caliu i il·lusió. El Nadal del 2020 va ser el primer que no es va poder gaudir en companyia dels éssers estimats, però per a milers de persones grans aquesta és la realitat de cada Nadal, unes dates especials que passen en soledat sense poder compartir-les amb ningú.





La música ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia i en el programa d'avui tenim un convidat que ho ha viscut en primera persona, el cantant Pitingo. El pròxim 27 de desembre es trasllada a viure a Miami amb la seva dona i el seu fill. L'artista participarà activament del disc homenatge que prepara la llegenda musical Manuel Alejandro, produït pel referent internacional Rudy Pérez. També serà l'encarregat de posar veu a aquestes cançons, i a més iniciarà una gira internacional que el portarà a recórrer Llatinoamèrica i els Estats Units.

- Ha estat un època difícil.

Vam cancelar 80 concerts i pensa que hi ha més de 20 persones que treballen amb mi, imagina't, no ha estat fàcil. A més a més, tots hem tingut coneguts que no ho han passat bé.

- El 13 de desembre estaràs a Zaragoza i el 17 a Barcelona en un escenari tan especial com es la Basílica del Mar. Què trobarem?

Un Pitingo amb moltíssimes ganes de cantar, al costat d'una banda de 17 artistes a sobre de l'escenari en un especial de Nadal, però sobretot celebrar que la vida segueix.