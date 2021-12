Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La cursa per trobar els regals de Nadal per a familiars, amics i coneguts ja ha començat. Hi ha persones que gaudeixen del procés i altres que s'angoixen, i molt. Alguns viuen el fet de rebre un obsequi com un moment feliç i reconfortant, mentre que altres el viuen amb ansietat. A què es deu, això? Com reacciona el cervell davant d'aquests estímuls? Quins consells es poden donar per gestionar aquesta ansietat? El professor col.laborador dels estudis de psicologia de la UOC, José Ramón Ubieto ens ho explica a Migdia a COPE Catalunya. (àudio).

"Quan rebem un regal hi ha un doble benefici: s'activen les regions del plaer del cervell (sistema neuronal del reforç) i també el nostre cervell més emocional. Les estructures crítiques per al processament de la informació emocional es posen en marxa, sobretot l'amígdala o l'escorça prefrontal, més vinculades a la cognició social. Als éssers humans i als primats els agrada molt sentir que algú s'ha preocupat per ells."





ACAD alerta que des de fa temps, el sector de les residències i centres de dia per la gent gran està patint greument la manca de professionals de la infermeria i també de metges gerontòlegs.

A més, el recent anunci per part del Govern de la Generalitat de convocar 200 noves places d’infermeria encara agreuja més la situació de les residències. “Tot i que igualem en salaris i condicions laborals, un professional de la infermeria sempre tirarà cap al sector públic, i això es pot considerar competència deslleial ja que no podem competir davant d’aquesta situació."

La manca de professionals de la infermeria ha provocat que molts centres no tinguin un Responsable Higiènic Sanitari.

En aquests moments, la figura de Responsable Higiènic Sanitari l´ha d’ostentar a cada centre un infermer o infermera o un metge, i és considerat com a màxim responsable del centre en termes sanitaris.





"It Takes Two" és una innovadora aventura de acció cooperativa amb mecàniques molt diverses i una narrativa emotiva, ha estat escollit com el millor joc de l'any.