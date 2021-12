Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Comprar els regals de Nadal, anar a les festes amb els companys de feina, omplir el cistell per al sopar de la nit de Nadal... Sens dubte, en aquestes dates la despesa de les famílies es dispara. Segons l'estudi Tendencias de consumo en Navidad, elaborat per Kantar per a la plataforma global de comerç electrònic eBay, els espanyols preveuen gastar una mitjana de 258 euros en regals de Nadal, un 7 % més en comparació amb la despesa de l'any passat (240 euros). Amb aquestes dades, és normal que molts treballadors esperin amb ànsia l'arribada de la famosa paga extra de Nadal.

El doctor en Medicina i Cirurgia especialitzat en Bioquímica i Biologia Cel·lular & Molecular, en Neurobioquímica i en Genètica Evolutiva Javier Pedreño signa, sota el pseudònim Frank Pedreno, la seva primera novel·la de ciència-ficció, ‘ARN, el fruto prohibido’, en la qual descriu el viatge de l'Homo sapiens cap a la seva pròxima evolució i es deté en temes de gran transcendència i actualitat com l'estupidesa del sexe masculí i la seva extrema agressivitat, els ARN especials, la genòmica, l'ADN escombraries, l'origen de la vida i el futur que ens espera davant les noves guerres: les gèniques.

La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicat els resultats de l'estudi El mercado laboral del futuro y su afectación a las personas con discapacidad. Aquest informe, fet per la investigadora de la UOC Marta López Costa, té com a objectiu principal analitzar les oportunitats de les noves ocupacions que ja han arribat i que encara ho han de fer. Els avantatges que s'ofereixen en el mercat laboral estan diagnosticats per l'autora des de la perspectiva de les persones amb discapacitat. Així mateix, s'analitza l'existència d'una bretxa d'oportunitats de noves ocupacions entre els diferents tipus de discapacitats.

Les primeres llums de Nadal van aparèixer tan sols tres anys després que Thomas Edison patentés el llum incandescent de filament de carboni que amb èxit comercialitzaria i que nosaltres coneixem com a bombeta .

Però va ser el soci d'Edison, Edward Johnson, qui el 22 de desembre de 1882 va decidir il·luminar amb llums incandescents.