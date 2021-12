Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Fundació va presentar a l'Hotel H10 Art Gallery de Barcelona el Calendari Solidari Talita 2022, de nens, nenes i joves amb discapacitat intel·lectual i famosos, que enguany celebra la seva vintena edició.

L'acte de presentació comptarà amb la participació d'alguns nens i joves protagonistes del calendari, que vindran acompanyats dels seus familiars i amics.





Les notícies econòmiques en aquest moment no són dolentes, en general, aquest pont de la puríssima ha produït una revifada important, fins i tot, hi ha hagut més despesa respecte a l'any 2019. Parlarem amb el president de Comertia, David Sánchez.

- En general, hi ha hagut unes bones xifres de vendes en el comerç després d'aquest pont?

Venim d'un novembre que ha sigut força bo amb un creixement del 7% respecte al 2019, concretament, el Black friday ha anat força bé en tots els sectors. La incògnita que teníem era com començaria la campanya de Nadal en els primers dies i la resposta ha estat molt bona, estem parlant d'un 5% per sobre de les mateixes dades del 2019. Aquests dies sempre ens indiquen la tendència del mes i de com anirà la campanya, som optimistes, però haurem d'anar molt amb compte amb aquesta sisena onada.





El Sant Jordi de Nadal tornarà aquest cap de setmana a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm per acollir diferents actes per a tots els públics. La jornada està organitzada per la comunitat cultural TRESC i té com a objectiu fomentar la lectura i venda de llibres abans dels actes nadalencs (un dels actes d'enguany), la diada de Sant Jordi i la Setmana del Llibre en Català, on el departament ofereix les últimes apostes de la temporada. Sant Jordi de Nadal tenia una mitjana de 10.550 persones inscrites l'any anterior, oferint esdeveniments per a tots els espectadors, amb conferències, seminaris, trobades amb autors, activitats infantils, autògrafs, recitals, concerts, musicals i concursos. Les entrades per al dissabte 11 (11:00 a 20:00) i el diumenge 12 (11:00 a 17:30) es poden reservar (gratis) al web de l'agència. Parlarem amb el director del TRESC, Pere Zapata.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella... i ara ve Nadal. (àudio)