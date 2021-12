Avui hem tractat els següents temes:

Natura Encesa arriba als Jardins de Pedralbes de Barcelona després del seu èxit en l’edició anterior al Palmetum de Tenerife. Descobreix LIFE, l’experiència immersiva per a tots els públics que reinventa les llums de Nadal: una aventura de projeccions màgiques i jocs de llum que representen la vida al planeta i els quatre elements que el conformen: aigua, aire, foc i terra.

A Catalunya es fan cada any 5,6 implants de neuroestimulació espinal (NEE) per cada milió d'habitants. Això es tradueix, en l'escenari més optimista, en uns 50-60 implants anuals. Es tracta d'una xifra que està molt per sota de la mitjana d'alguns països europeus com Bèlgica, amb 85 implants per milió, o Holanda, amb 54 per milió.

Però també es troba significativament per sota de la mitjana a Espanya, amb 14,1 implants per milió d'habitants; Navarra, el País Basc i el País Valencià són les comunitats autònomes que realitzen més intervencions d'aquest tipus, amb 33,7 implants per milió, 28,5 i 24,4 respectivament. Aquestes són algunes dades recollides en un informe realitzat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Les teràpies de neuromodulació s’utilitzen des de fa anys i s’han convertit en una eina imprescindible per al maneig d ‘alguns pacients que pateixen dolor crònic complex. Aquestes teràpies consisteixen en l’aplicació d’electricitat o de fàrmacs a prop del sistema nerviós per modular-ne l’activitat i modificar la transmissió del missatge que arriba al cervell com a dolor. Hi ha diversos estudis que n’avalen l’efectivitat per a alguns tipus de dolors.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio). Amb ell hem parlat de la falta de microxips que està afectant a tot el mercat.

Nvidia reedita la RTX 2060, ara amb 12 GB de RAM, per a fer front a l'escassetat de targetes gràfiques

Les targetes gràfiques de Nvidia tindran pròximament una major disponibilitat comercial. Així ho va prometre el CEO de Nvidia.

Però per bona que sigui la seva cadena de subministrament, la crisi dels semiconductors encara afecta al fabricant de targetes gràfiques, i bona prova d'això és que l'antiga RTX 2060 ha estat actualitzada amb 12 GB de RAM com a solució a la falta de models més moderns.

