Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el qual va ser declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1992 amb l'objectiu de promoure i conscienciar sobre els drets d’aquest col·lectiu. Anys més tard, es va aprovar, el 13 de desembre de 2006, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i, va ser ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007. La fundació. Adecco ha fet una enquesta on el 43% dels espanyols admet sentir certa incomoditat quan es relaciona amb persones amb discapacitat Parlarem sobre aquest tema amb la coordinadora de la fundació Adecco de Barcelona, Anna Missé..

- Quan parlem d'incomoditat a quina ens referim.

Bàsicament, és pel desconeixement i la falta d'evidències amb gent amb discapacitats fa que la gent intenti evitar certes incomoditats o fer alguna cosa inoportuna. Hi ha unes altres dades que ens diuen que gairebé el 90% de persones no té cap familiar o persona propera amb discapacitat o que el 76% de persones mai ha tingut un company de feina amb discapacitat.

Aquest dissabte comença a Espinelves la 40a Fira de l'Avet, un esdeveniment tradicional de Nadal i l'esdeveniment més important d'Osona. Després de la suspensió per la pandèmia de l'any passat, enguany es van reprendre el mateix nombre de paredetes que en anys anteriors. El que van reduir va ser l'exposició que es va fer a l'edifici. De les tres que s'organitzen habitualment, aquesta edició només es farà a les esglésies per evitar aglomeracions. També es recomanarà als visitants que portin mascaretes. Tenen previst vendre entre 6.000 i 7.000 avets, una xifra semblant a altres versions.. Parlarem amb el regidor de promoció econòmica de l'ajuntament d'Espinelves, Jordi Geli.

- Afortunadament, aquest any tenim fira de l'avet.

L'any passat no es va poder fer, però aquest any sí, estem molt il·lusionats.

L’Associació Catalana de Llars d’Infants denuncia que el Govern de la Generalitat discrimina els infants amb l’anunciada gratuïtat del darrer curs de l’escola bressol a partir del curs 2022/23.

L’associació reclama que aquesta ajuda econòmica es destini a les famílies i no als centres educatius i que siguin elles qui decideixin a quin centre volen portar el seu infant. “Estem d’acord amb la gratuïtat del primer cicle de l’educació infantil però amb igualtat per a totes les famílies i donant-los la llibertat de triar el model educatiu que més encaixi amb les seves preferències”, afirma Mireia Català, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants a Migdia a COPE Catalunya (àudio).

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella.... o no? (àudio)