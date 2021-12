Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Lluitar contra el despoblament aconseguint que professionals del món digital que teletreballen es traslladin en entorns rurals. Aquest és el principal objectiu del 'Catalunya Rural Hub', una iniciativa que vol estendre's a d'altres punts del territori un cop s'obtinguin i s'analitzin els resultats.

El projecte, que impulsen conjuntament Polítiques Digitals i la Mobile World Capital Barcelona, té un cost de 100.000 euros (25.000 dels quals es destinaran a l'estada dels professionals) preveu que 20 persones que es dediquin a aquest sector es traslladin durant una setmana a la Val d'en Bas.

Parlarem de la soledat no desitjada i de les possibilitats de la soledat que pot portar a una depressió i a una necessitat de socialitzar i compartir des de ben petits. Per saber més d'aquest tema hem convidat a la professora del departament de psicologia de la universitat de Girona, investigadora de la infància i adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida, Mònica González.

- La soledat no és una bona companyia.

Has indicat un aspecte clau, quan és no desitjada. Quan tenim moments de soledat o passem una bona part de la vida sense altres persones, és molt diferent que no pas quan és una soledat perquè no hi ha una altra alternativa o és una soledat imposada. I certament quan és una soledat imposada té uns efectes molt devastadors en el benestar.

Durant aquests dies l’Ajuntament de Blanes està donant a conèixer més detalls al voltant dels esdeveniments que formen part de la tradició de les festes de Nadal a la vila on comença la Costa Brava. Si ahir es parlava de la il·luminació nadalenca, i fa dos dies del Pessebre Monumental, avui és el torn d’una altra activitat que al 2021 es va haver de transformar de dalt a baix.

La tradicional Cavalcada de Reis, que a Blanes solen seguir cada any gran quantitat de persones –tant de Blanes com d’altres poblacions de la rodalia, atrets per la seva majestuositat-, tornarà a recórrer els carrers més cèntrics de la vila el proper 5 de gener.

Està organitzada pel Departament de Cultura i Festes, amb el suport d’altres departaments i entitats de la vila. L’any passat la situació de la pandèmia va fer necessari haver de substituir-la per un Campament Reial a l’exterior de la Ciutat Esportiva Blanes.

