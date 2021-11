Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'acte d'inauguració i la festa d'enllumenat d'enguany es celebrarà a la plaça Catalunya. Si el temps ho permet, està previst que per aquest dimecres, a les sis de la tarda, s'enceguin les llums de Nadal amb més de 20 artistes que ens permetran gaudir del circ i del muntatge musical. Enguany, Barcelona ha presentat un nou model d'il·luminació que ha demostrat ser una ciutat de disseny. Parlarem amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.



- Es manté l'horari per l'encesa de les llums de Nadal a Barcelona?



Sí, a partir d'aquesta nit, el Nadal estarà present a moltes ciutats. De moment l'horari es manté i estem considerant si podrem fer un acte d'art que teníem previst fer al carrer i que simbolitzava l'encesa de llums de Nadal.



- Si plou com diu la previsió meteorològica, que fareu?



Si avui no es pot fer l'acte com a tal, haurem de moure la data. Tenim una previsió que passi el mal temps i de poder encendre-les, ja que són les llums de Nadal més grans de la història, arribarem als 100 kilòmetres d'extensió, és a dir, la mateixa distància que hi ha entre Barcelona i Tarragona. Aquest any també hem renovat llums de feia deu anys on hem fet un salt qualitatiu, crec que a tothom li agradarà veure aquestes noves llums que són fruit d'un dissenyador de la ciutat molt prestigiós i premiat que es diu Toni Arola.

Avui els camioners tornaran a fer una marxa lenta per les rondes de Barcelona per protestar sobre aquells camions que no tenen les etiquetes mediambientals i que no podran entrar a la zona de baixes emissions a partir l'1 de gener. Parlarem amb el membre de la junta directiva del gremi de la CECOT, Joaquim Gil.

- Encara no hi ha camions elèctrics?

No, si fas cas de les estadístiques del xec què fa la xarxa metropolitana de camions elèctrics A Barcelona, hi ha nou. El camió elèctric és molt car i ara per ara en un mercat que està pràcticament endeutat, és inviable. Si et compres un camió de combustible fòssil de gasoil, potser et trigarà de vuit mesos a un any i tampoc és visible.

Molt aviat s'aprovaran les noves cotitzacions, en un principi l'objectiu és garantir les pensions dels Boomers. No tothom està d'acord, ja que una pujada de les cotitzacions socials podria suposar un increment en l'impost d'ocupació i comportaria dificultat per crear llocs de feina. Professor d'empresa i economia de la universitat Oliva Ceu, Albert Guivernau.

- Quins són els pros i els contres d'aquesta pujada de cotitzacions?

Hi ha necessitat de fer alguna cosa referent a les pensions perquè no estan garantides avui dia i hi ha alguns pagaments que s'han fet amb càrrec directe dels pressupostos de l'estat, però sí que té una part contrària a la proposta del ministre, com ve deies, pot frenar la creació d'ocupació perquè fins i tot el mateix ministre explicava les dades d'aquest increment també parlava que els treballadors els hi suposaria per un sou mitjà un increment de dos euros al mes i per l'empresa un increment de 8 euros, és a dir, el 80% d'aquest increment ho acaben suportant les empreses, per tant, sí que pot frenar de certa manera les cotitzacions o l'increment de les cotitzacions, és un impost de l'ocupació i és un impost que estan satisfent fonamentalment les empreses. L'objectiu és poder garantir la sostenibilitat del sistema i en certa manera el que demana Europa és garantir uns pressupostos equilibrats i una estabilitat de les pensions. El ministre ha dit en més d'una ocasió que això no vol dir reduir les pensions i que beneficiarà el 30% dels pensionistes, però també dona a entendre indirectament que està perjudicant l'altre 70% de pensionistes i si ho està demanant a Europa és precisament per ajustar aquesta despesa en pensions.





