Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ni hi ha gent en discoteques infectant amb el virus VIH ni en Momo apareix enmig de vídeos de YouTube Kids per incitar els infants a suïcidar-se. I, no, en Goofy continua sent un gos, no una vaca. Tot això són rumors falsos que han corregut per les escoles, pels whatsapps i per les xarxes socials dels escolars, perquè les notícies enganyoses (fake news) arriben a tota la població i en tots els àmbits, i també tenen presència a les escoles.

Els experts adverteixen que, tot i que sempre hi ha hagut enganys o rumors, les notícies falses actuals s'estenen "més de pressa" i són "més persistents i virals".

"Com que es disposa d'uns canals de divulgació ràpids i amb els quals les persones joves són hàbils, els arriben més fàcilment" El docent dels estudis de psicologia i ciències de l'educació, Jordi Perales, destaca a Migdia a COPE Catalunya (àudio) que moltes vegades "una mateixa notícia falsa pot ser notícia un any i repetir-se un temps després sense que hi hagi hagut cap raó aparent que ho expliqui".

Joan Bagur Florit, un emprenedor jubilat, l’any 2011 amb 75 anys i després de plantar cara a un càncer, decideix seguir amb actiu fent una activitat d’ajust als mes necesitats i aixi neix l’associació Llibre Solidari.

I així continua. Segurament heu vist els punts de venda de llibres, i música, de segona mà a diferents vestíbuls del metro, com el de l'estació d'universitat, Tots aquests llibres tenen una muntanya de solidaritat darrere seu.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la presidenta de l'associació, Berta Bagur, (àudio) filla del fundador que avui ja té 85 anys.

"Comencem a recollir llibres d’una forma modesta, fins i tot amb un carret de supermercat. Poc després canviem els primers espais de venda i ens situem a diversos mercats ambulants de la nostra ciutat." Explica Bagur. "A finals del 2012 s’obre la nostra primera botiga al Carrer Francesc Tàrrega 9, al barri del Congrés de Barcelona".

A dia d'avui, en Joan Bagur (Mercadal, Menorca, 1936) segueix d'aprop tots els moviments de Llibre Solidari, essent la seva filla, Berta, qui lidera aquest somni solidari.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La majoria de processadors -el cervell dels dispositius electrònics- es fabriquen a la Xina i Taiwan, on els costos de fabricació són molt més barats que en altres parts del món.

La guerra comercial que es va declarar entre el país asiàtic i els Estats Units durant el mandat de Donald Trump va dificultar les relacions tecnològiques entre els dos països: la Xina necessita la tecnologia americana per a produir els xips que després han de fer funcionar a tots els dispositius electrònics.

A més, cada vegada es demanden més xips per a tota mena de productes destinats a conformar la 'Internet de les Coses'. A sobre, la pandèmia ha fet que el transport planetari vagi endarrerit i sobrecarregat.