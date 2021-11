Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'apropa la setmana del Black Friday amb descomptes importants. En el programa d'avui donarem uns quants consells i per aquest motiu tenim el portaveu de l'OCU, l'Enrique Garcia.

- En què ens hem de fixar l'hora de comprar?

Primer de tot el consumidor ha de saber que el Black Friday suposa un descompte puntual d'alguns productes i no vol dir una rebaixa generalitzada de tot, és a dir, no tot està més barat durant el Black Friday, és una cosa que volem advertir perquè segons un estudi que vam fer l'any passat on vam analitzar més de 16.000 productes, només van baixar de preu el 19% dels productes, van pujar el 25% i la resta es va quedar igual, en general, els productes van pujar un 2,6%.





El consumidor té dret a saber per què ens traslladen la idea que tot està molt més barat en aquelles dates i aquí comencen les recomanacions sobre en què ens hem de fixar l'hora de comprar.

Orígens tornarà a Olot del 20 al 21 de novembre Aquest és el cap de setmana de la 9a Fira Agroalimentària de Catalunya Premium, on més de 60 productors i cuiners coneguts d'arreu del país es reuniran al Recinte Firal d'Olot. Cadascú farà uns quants suggeriments amb un protagonista molt destacat: els productes de qualitat. Hi haurà tastos de vins de diferents productors participants a l'exposició: seran més d'una trentena en total. Es provaran productes de comarques com la Garrotxa, el Pirineu o Menorca. També es degustaran embotits: una llonganissa cuita, un formatge i kombucha, a més d'un tast a cegues dels productes Girona Excel·lent. Parlarem amb el regidor de promoció d'Olot, Estanis Vayreda.

- Què trobarem a la Fira Orígens d'Olot?

Aquest any és la novena edició, és una fira que recull 70 dels millors productors que hi ha arreu del país, és a dir, és una fira que recull productors gastronòmics i d'alimentació de tota Catalunya i fa una selecció molt acurada. Venen els millors olis embotits, formatges i a més a més trobarem activitats i tallers amb cuiners. El públic també podrà comprar el producte al final d'aquests tallers, també hi haurà degustacions, recomano que a tothom que li agradi la gastronomia i el producte de proximitat que s'apropi aquest cap de setmana

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

Thriller psicològic sobre una jove apassionada per la moda que misteriosament pot entrar en la dècada de 1960, on es troba amb el seu ídol, un atractiu aspirant a cantant. Però el Londres dels seixanta no és el que sembla, i el temps començarà a enfonsar-se amb ombrívoles conseqüències.