Avui hem tractat els següents temes:

Mercabarna-flor ha presentat les últimes tendències en decoració per a aquest Nadal, enfront d'uns 2.000 floristes i decoradors de tota Espanya, en la 37 edició de les Mercademostracions.

La decoració de llars, avets i taules pren força per l'alegria de poder tornar a reunir les famílies i recuperar un Nadal normal. Destaquen tres tendències molt marcades en la decoració floral d'aquestes festes: la que recupera el Nadal més tradicional amb tocs innovadors, la Naturalista o Rústica i la Nòrdica o Escandinava.

La primera cerca energitzar i retornar la força al Nadal de sempre i les altres dues persegueixen més un efecte que transmeti calma i calidesa. S'utilitzen molt les garlandes en tota mena de decoració, elaborades amb materials naturals i clàssics amb tocs originals.

La Unitat d’Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l’Espectre Autista de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha complert recentment un any des de la seva posada en marxa i l’efemèride ha coincidit amb l’atenció a les primeres cinquanta famílies, la totalitat de les quals han aconseguit importants avenços a nivell funcional i conductual, tal i com es desprèn de l’enquesta de valoració realitzada.

Liderada per la Dra. Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’HUMT i referent estatal i internacional en autisme, amb ella hem parlat a Migdia a COPE Catalunya (àudio), és la primera unitat d’aquestes característiques a l’Estat espanyol i té com a objectiu atendre i proporcionar tractament integral a tots aquells infants i adolescents amb autisme que no han respost a tractaments previs. Però també a les seves famílies, qui són part del projecte i participen del procés terapèutic.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.





