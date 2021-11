Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Expoelèctric, l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa, celebrarà la seva 10a edició en l'Arc de Triomf de Barcelona el cap de setmana del 20 i 21 de novembre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el seu director, Ramón Caus (àudio).

Després de deu anys reunint les principals marques automobilístiques del mercat, la fira es consolida com una de les cites més importants i un esdeveniment de referència en el sector de la mobilitat elèctrica i les energies renovables, oferint un ampli ventall d'informació i activitats al respecte.

L'esdeveniment, que es proposa liderar la transició energètica en el sector de la mobilitat i les energies renovables cap a un nou model energètic més net, està impulsat per la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

El Reial decret llei amb què s'adapta l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal, entra en vigor aquest dimecres, després de la seva publicació ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El decret estableix dues opcions per determinar la quota tributària que el contribuent podrà triar per aplicar-se la més beneficiosa. En concret, els ciutadans podran optar per calcular l'import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària o podran decantar-se pel càlcul a través d'un guany real, amb la diferència entre el preu de venda i d'adquisició. Per saber com està la situació parlarem amb l'Esaú Alarcon, professor de dret tributari de la universitat Oliva Ceu.

Si us agraden els còmics esteu d'enhorabona perquè s'està celebrant el mes del còmic a FNAC. Avui parlarem del còmic " El últimoTahúr" de RodrigoSopeña i Juan de Pozueloque estarà demà dijous signant exemplars a les 6:30 de la tarda a FNAC de l'Illa diagonal. Tenim com a convidat a un dels seus autors, RodrigoSopeña.

- Tu ets el guionista, com vas acabar fent aquest còmic?

Vaig escriure el guió de " El últimoTahúr" quan estava estudiant a la universitat i era una història que vaig descobrir sobre un personatge fascinant i vaig pensar que s'havia de convertir en un guió. Estava escrit i guardat en un calaix des de 1998, quan vaig començar a fer televisió i cinema vaig conèixer a Juan de Pozuelo i va ser quan li vaig proposar convertir aquest guió en un còmic.

- En aquesta ocasió va ser el guionista qui va convèncer el dibuixant.

Em va costar moltíssim trobar a dibuixants fins que de cop i volta un amic en comú em va comentar que Juan de Pozuelo estava desitjant fer un còmic.