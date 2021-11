Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Parc d'Atraccions Tibidabo és el parc d'atraccions més antic d'Espanya, el segon més antic d'Europa i el parc centenari i històric de la ciutat de Barcelona, on es pot gaudir de més de 25 atraccions: des de les més emblemàtiques com a L'Avió (un dels primers simuladors de vol i propulsat per la seva pròpia hèlix), la Talaia (atracció inaugurada el 18 de desembre de 1921) i el Museu d'Autòmats (acull una col·lecció d'autòmats de finals del segle XIX fins a inici del segle XX, amb peces representatives de diferents tradicions culturals) o el Dididado (primer cinema en 4D de Catalunya), la Muntanya Russa (atracció inaugurada a la fi de l'any 2008 i única a Europa), així com el Miramiralls (atracció guardonada amb el premi FAD d'arquitectura).

Meta ha anunciat que posarà fi a l'ús de la tecnologia reconeixement facial en les imatges pujades a la xarxa social. El canvi s'aplicarà de manera gradual al llarg de les pròximes setmanes i culminarà amb l'esborrat de més de mil milions de perfils de reconeixement.

A conseqüència d'aquesta decisió Facebook ja no recomanarà noms per a etiquetar a les persones en una fotografia i tampoc podrà alertar als usuaris quan es mostrin en les imatges de tercers.

Facebook ha decidit eliminar les funcions de reconeixement fotogràfic després que la xarxa social fos estat objecte d'una demanda col·lectiva als Estats Units per infringir les lleis que regulen la privacitat biomètrica en l'estat d'Illinois; una situació que va acabar en el pagament de més de 500 milions de dòlars.

Andrés Suárez publica la reedició del seu àlbum homònim amb el qual va aconseguir el número 1 de vendes en la seva setmana de llançament.

El seu disc més personal, una obra en la qual el cantautor ferrolà es despulla com mai abans ho havia fet sota la producció de Tato Latorre i Toni Brunet.

A aquest emocionant viatge pel seu univers musical i emocional s'afegeix a l'àlbum original, un segon cd amb noves cançons com “Dime a qué has venido” composta al costat de Diego Cantero (Funambulista), col·laboracions amb Markéta Irglová (protagonista i guanyadora d'un Oscar per la pel·lícula “Once” amb Glen Ansard), Beret i Iván Ferreiro, quatre directes gravats en el Festival “Inverfest” 2021 de Madrid i un tema en directe al costat del cantautor Víctor Manuel en “Rosa i Manuel” extret de “Las noches del botánico” (2021).