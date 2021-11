Avui hem tractat els següents temes:

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de Comertia, David Sánchez "No crec que hi hagi una falta de subministrament aquest nadal, hi ha suficient estoc. Això sí, l'ideal seria repartir les compres i no concentrar-les en un mateix dia." ens diu Sánchez i afegeix que "Des de Comertia intentarem contenir els preus el màxim que es pugui. Som conscients que el client és molt sensible en aquest aspecte encara que serà inevitable una certa pujada de preus a causa de l'energia, transports, subministraments... tot s'ha disparat." explica el president de l'associació.

El Metavers (que es compon del prefix «meta», que significa «més enllà», i l'arrel «verso», una derivació regressiva de «univers») també conegut en espanyol com: Metauniverso, és un concepte utilitzat generalment per a descriure una experiència immersiva i multisensorial en l'ús aplicat de diversos desenvolupaments tecnològics immersius en Internet.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de Community Internet, agència digital afincada a Barcelona, Enrique San Juan (àudio) "El Metaverso o Metauniverso, generalment està compost per múltiples espais virtuals tridimensionals, compartits i persistents, vinculats a un univers virtual percebut." explica.

Potser si busquéssim un exemple sofisticat del que és el metavers hauríem d'acudir a la pel·lícula "mátrix", amb aquest exemple és molt més fàcil d'imaginar.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Aquestes tires es diuen "baran" (també "haran") i el propòsit pel qual es col·loquen aquí és per a evitar que l'aroma dels diferents components es barregi.

Va ser a partir de la dècada de 1960 quan va començar a utilitzar-se els baran de plàstic, coincidint amb la popularització de la gastronomia asiàtica en occident, pel fet que no era possible trobar fulles de bambú fàcilment.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado