Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El govern d'Espanya ha destinat una partida de 22 milions d'euros per crear QuantumSpain, es tracta d'un ecosistema de computació quàntica i la seu estarà a Barcelona. Parlarem amb el professor de la universitat de Girona i investigador de química quàntica, Miquel Duran.

- Què és un ordinador quàntic?

És un sistema semblant a l'ordinador clàssic, però aquest funciona d'una forma absolutament diferent en el qual ja no regeixen les lleis de la mecànica clàssica sinó que segueix les lleis del món submicroscòpic. Aquests ordinadors poden afrontar problemes molt diferents i més complexos que no pas els que poden afrontar els d'avui dia.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

Els haters, persones que es dediquen a difamar i assetjar en xarxes socials altres usuaris mitjançant faltes de respecte, insults i amenaces, s'han convertit en una constant molt habitual que té unes conseqüències intimidatòries importants en tots els sectors de la societat. És un problema que, en el cas dels científics que es prodiguen en aquests canals i als mitjans de comunicació, podria limitar el progrés i la innovació de les recerques a causa de la pressió tan agressiva que reben, segons un informe.

El tribunal constitucional ha declarat que el tribut de la plusvàlua és inconstitucional. S'ha produït un buit on els consumidors no saben com actuar. La situació es repeteix amb el tema de les multes que s'han posat durant el confinament, el tribunal les ha declarat inconstitucionals i s'han de retornar. Per resoldre alguns dels dubtes parlarem amb el professor de dret tributari de la universitat Abat Oliva Ceu, Esaú Alarcon.

- Quina és la situació ara mateix del consumidor amb la plusvàlua?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hi ha diferents escenaris, el tribunal constitucional l'any 2017 va començar a dictar sentència dient que la plusvàlua podria ser inconstitucional en determinats casos, però crec que amb el transcurs del temps el tribunal constitucional que en el seu moment ja va manar al legislador que ho canviés d'una manera més acord amb la constitució, finalment s'ha cansat i a pres una decisió.