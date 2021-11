Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem parlat dels següents temes:

Seguir la dieta mediterrània pot ser un element estratègic per combatre el canvi climàtic, que, en el context espanyol, pot facilitar una reducció de fins a un 72 % dels gasos amb efecte d'hivernacle, un 58 % de l'ús del sòl, un 52 % del consum d'energia i un 33 % del consum d'aigua.

Així ho ha explicat Anna Bach, farmacèutica, màster i doctora en Salut Pública Nutricional, professora de l'àrea d'alimentació, nutrició i activitat física dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i vocal d'Alimentació i Nutrició del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), en el marc del recent tercer cicle d'#UPCDiàlegs Agroalimentaris.

El cicle, orientat a abordar què podem fer per impulsar l'alimentació sostenible a les ciutats del futur, va tenir lloc el 22 de setembre al mercat de la Boqueria de Barcelona. "Ja no podem parlar d'una alimentació saludable, també ens interessa que sigui sostenible", ha afirmat la investigadora de la UOC durant la presentació i amb ella hem parlat a Migdia a COPE Catalunya (àudio)

L'AMPA Josep Oriol ha denunciat l'estat insalubre dels jardins César Martinell. En aquest jardí es troben xeringues i és una zona on juguen infants a més a més es suma la degradació de l'interior de l'illa. Parlarem amb el president de la.pa Josep Oriol, Òscar Milla.

- Quina és la situació?

El dijous passat vam dir prou després de les queixes reiterades i de fer pública una situació que és bastant degradant. Aquell dijous vam trobar en el tobogan una xeringa on un nano la va tocar i va prendre mal. Vam denunciar-ho per les xarxes socials, ja que per la via telemàtica de l'ajuntament i pel districte de l'Eixample ja ho vam fer i ho anem fent des de fa molts mesos, però en aquesta ocasió ho hem fet públic a través de les xarxes socials. Sembla que ha tingut repercussió perquè s'han posat en contacte amb nosaltres el regidor del districte i alhora el regidor d'educació per integrar posar solució a aquesta situació.

En algun moment o altre, a tots ens ha passat que ens hem enganxat a la sèrie de televisió de moda o alguna altra que ens agrada i no hem pogut evitar deixar de veure-la ni per un segon. Caient així en la temptació de veure capítol rere capítol sense poder parar; el fenomen que popularment es coneix com una marató de sèries. Tot i que es tracta d'un fet sense connotacions negatives i que cada cop va a més, pot tenir un cert nivell de risc. Quan aquest comportament sobrepassa "el normal" o es comet un abús continu es coneix com a bingewatching. Recentment s'ha dectat aquest consum abusiu en els més petits de la casa. Parlarem amb el cofundador de Custodio, EduardoCruz.

- Què és el bingewatching?

És un terme americà/anglés i significa fartar-se a vídeos online, és a dir, veure molts vídeos, pel·lícules o sèries.

- Com ha influït el canvi d'hora?

Sobretot en els més petits afecta en el seu canvi d'hàbits, tot els que tenen fills segurament hauran notat que amb el canvi d'hora s'hauran despertat més aviat o es noten molt més els canvis en els seus hàbits del dia a dia.

Fa unes setmanes es parlava d'aquesta manca de microxips i la principal raó va ser l'aturada a causa de la pandèmia. Però el desabastiment de microxips se li suma un desabastiment general, és més, la Xina recomana acumular aliments de cara a l'hivern. Sortirem de dubtes amb el professor d'organització, disseny del producte i gestió empresarial de l'UGD, Rudi de Castro.

- Per què ens trobem amb aquesta situació desabastiment general?

Els microxips és un producte molt concret i està en molts productes electrònics, la seva producció està focalitzada a Corea. En aquest cas, no és només la cadena de subministraments, sinó també la de producció en un sol país i amb molt pocs empleats. El que ha passat és una cosa típica de les cadenes de subministraments, han de seguir molts processos, la gran majoria es produeixen a la Xina, és un procés llarg, han de passar per als contenidors i a cada port també té un temps d'estada, el fet d'allargar els terminis de lliurament és a causa d'una acumulació d'estocs en tota la cadena i això provoca un retard en l'abastiment.