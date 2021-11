Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

'OCU està avisant contra l'abús de maquillatge en nens petits per Halloween, parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique García.

- Passa amb qualsevol mena de maquillatge?

Es tracta d'evitar tant com es pugui l'excés de maquillatge sobretot en nens petits, ja que es poden donar reaccions al·lèrgiques o de sensibilitat, sobretot en la pell dels més petits. En general és amb qualsevol mena de maquillatge per una raó molt concreta, perquè la seva pell és molt més sensible. Els esmalts o esprais pel cabell també pot tenir dissolvents i poden provocar reaccions al·lèrgiques.

- A l'hora de comprar no ens fixem gaire en aquesta mena de qüestions.

En primer lloc, hem de comprar-ho en establiments de confiança i que el producte indiqui el nom i direcció del fabricant i que vagi dirigit per nens, això vol dir que haurà superat les proves de seguretat específiques.

Han passat vint anys d'ençà queAlexUbago va treure el disc "Que pidestú", un àlbum que va vendre milions de còpies. L'artista ho ha volgut celebrar traient un disc amb noves versions. Ens explica més detalls el mateix artista.

- Vas arribar per la porta gran venent milions de còpies amb el seu primer disc.

La veritat és que vam començar molt bé tot i que no ens ho esperàvem, de fet crec que ningú ho espera, però efectivament l'inici va ser una mica atípic, habitualment els artistes o grups solen tenir un camí previ abans d'arribar a l'èxit, en el meu cas va ser tot molt ràpid, amb el primer disc vaig tenir una connexió molt forta amb el públic i van ser uns primers anys molt intensos.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

A Catalunya hi ha prop de 40.000 hectàrees de pi pinyer amb un potencial productiu de pinya de 500 quilos per hectàrea i un volum de negoci estimat de 5 MEUR.

Les xifres, però, no passen del paper i la realitat és que la majoria dels terrenys no tenen cap tipus de gestió i els propietaris no en treuen rendiment. El projecte Quality Pinea fa temps que treballa per reactivar el sector. Enguany impulsa una prova pilot en dues parcel·les forestals entre Hostalric i Fogars (Selva).

Es tracta d'aclarides per afavorir la producció de pinyes donant llum a les capçades. És a dir, fer-les més rendibles. En paral·lel, des del Consorci Forestal animen a plantar pins pinyers en terrenys en desús amb la tècnica de l'empelt, que n'accelera la producció.