Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En aquest moment tenim la vacunació contra la covid-19, la incorporació de la segona dosi a aquelles persones que s'han vacunat amb Janssen i com cada any, la grip afecta milers de persones al nostre país per la qual cosa el Ministeri de Sanitat ja ha llançat la campanya. L'any passat la grip no va tenir un impacte gaire significatiu a la societat gràcies a les mesures derivades per la COVID. Ara amb l'aixecament de moltes restriccions i mesures, és més probable que els casos de contagiats per la grip pot augmentar significativament. La vacunació és la mesura més eficaç per prevenir la grip i les complicacions. En el programa d'avui parlarem amb el vicepresident de l'associació de vacunologia espanyola, Doctor Ferran Moragallop.

- Per què s'ha reduït aquest any la xifra de vacunació contra la grip?

És inexplicable, però l'any passat va haver-hi un increment important en aquesta cobertura vacunal. La grip és una malaltia que està infravalorada, pot tenir unes conseqüències molt greus i a partir dels seixanta-cinc anys és un factor de risc considerable.

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha aturat la Pesca de Sonso dos mesos abans de la data prevista de finalització de l'esdeveniment d'enguany. El motiu principal és la baixa captura d'aquesta espècie a la costa catalana. La decisió afecta més de 20 vaixells -la majoria de la comarca de Girona- i ha arribat a un acord amb el sector pesquer. Per saber com està la situació ara mateix parlarem amb el gerent de la confraria de Blanes, Xavier Domènec.

- A part del sonso afecta altres espècies?

I tant, quan parlem del recurs què és el peix que hi ha al mar, totes les dades que tenim són de les que es pesquen i aquí hi ha un d'índex per mortalitat per pesca que ha d'estar molt ben definit, però sempre hem de pensar que hi ha d'altres paràmetres que també afecten i hi ha dos que són els principals què és la contaminació i el canvi climàtic. Canvi climàtic ens ha afectat i molt tot, el que té que a veure amb l'augment de la temperatura de l'aigua ha fet que alguns peixos no estiguessin còmodes i desapareguessin i hi ha d'altres espècies que s'han fet més presents. Estem observant que hi ha una sèrie d'actuacions per part de l'ésser humà que està afecten el mar.

Els sindicats convocants de la vaga general de la funció pública el 28 d'octubre - IAC, CGT, CNT, CO, SO i CoBas- han organitzat una "setmana de lluita" amb desenes d'accions arreu de Catalunya per reclamar l'estabilització del personal interí ara que s'està tramitant el projecte de llei per reduir la temporalitat al Congrés.

La IAC pronostica que tindrà "força seguiment", tot i les pressions detectades per les administracions o altres sindicats com CCOO i UGT, segons han explicat en una roda de premsa aquest dilluns.

Segons la IAC, les organitzacions majoritàries estan titllant la vaga "d'il·legal". L'organització, però, defensa que és totalment legítima perquè hi ha una convocatòria estatal, autonòmica i s'ha fet el preavís que pertocava. "Hem de lluitar contra tots els factors però així i tot creiem que serà una vaga de força seguiment perquè el personal interí és conscient que és un moment crucial i que hem de pressionar als partits polítics perquè el projecte de llei canviï", ha dit la secretària general de la IAC, Assumpta Barbens.