Migdia a COPE Catalunya i Andorra

-La fundació Ared detecta un augment de risc d'exclusió en dones de més de 60 anys

La UGT ha demanat aquest dilluns que els pressupostos de la Generalitat incloguin un increment de 130 MEUR per a un pla de xoc per a la Formació Professional, que ha de ser, diuen una aposta "real i ferma de país".

El sindicat ha subratllat que ara mateix s'hi està dedicat a l'FP un 3,5% del PIB, quan la pròpia Llei d'Educació de Catalunya determina que hauria de ser un 6%.

A més, ha denunciat que la despesa per càpita en educació a Catalunya ha baixat considerablement els darrers anys, situant-se en el número 16 en el rànquing de comunitats autònomes, només per sobre de Madrid. En concret, plantegen crear 200 grups de primer de cicles formatius de grau mitjà amb els 400 professors que els corresponen i els equipaments que necessiten.

Els organitzadors del 22è Saló de Persones Grans de Catalunya denuncien que aquests límits que impedeixen fer tràmits administratius o treure diners del caixer automàtic suposen "una mostra clara d'edatisme i de discriminació per motius d'edat". Així, començar a revertir aquestes dades serà un dels principals objectius de la fira que tindrà lloc a la zona de Drassanes els pròxims dies, amb més de 300 activitats gratuïtes programades.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de la fira, Juli Simón "Les dades sobre la bretxa digital que afecta la gent de 65 a 74 anys xoquen amb el percentatge existent d'aquest greuge en el conjunt de la població, que es limita al 4% dels ciutadans."

Si es compara amb altres franges d'edat, la diferència és encara més clara, ja que "aquesta situació és pràcticament inexistent" entre el jovent, remarca FiraGran en un comunicat. Les dades a què fan referència els organitzadors del saló són de l'Institut d'Estadística de Catalunya, han estat recollides durant el 2020 i s'han explicat ara, coincidint amb la celebració de la fira de la tercera edat.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio)

AMD i Microsoft posen pegats Windows 11 per a retornar el rendiment perdut als xips d'AMD

La setmana passada comentàvem que els propietaris d'un ordinador amb processador Ryzen actualitzat a Windows 11 s'emportaven una desagradable sorpresa: el nou sistema operatiu de Microsoft minvava en el rendiment del 3% al 5%, però en jugar s'aproximava al 15%.

Afortunadament, aquest problema ja ha estat resolt. Per a recuperar el rendiment dels sistemes afectats requereix la instal·lació de dos pegats, un llançat per AMD i un altre per Microsoft.

El nou driver d'AMD es pot trobar en la secció de descàrregues del lloc web del fabricador, mentre que l'actualització de Microsoft ja està disponible amb caràcter públic a través de Windows Update. Segons totes dues companyies, després de la seva instal·lació haurien de quedar totalment resolts els problemes detectats