Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Gairebé un centenar d'entitats s'han aplegat en el moviment 'Barcelona és Imparable' a través del qual reclamen superar "el desànim, la grisor i l'aturada" actuals. Al manifest, les organitzacions asseguren que la pandèmia ha estat un cop fort i que institucionalment s'ha volgut desfer el model d'èxit de Barcelona i se l'ha projectat com la ciutat "del no".

Asseguren que fa anys que es deixen escapar oportunitats que podrien situar la ciutat en l'epicentre de sectors estratègics en l'àmbit internacional. Per això, afirmen que toca fer un pas endavant per no perdre el lideratge i que s'ha de fer seguint un model de consens, acord i col·laboració.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de la transició energètica i de com la inestabilitat i la volatilitat del preu del liti en el mercat internacional poden dificultar la transició energètica i, especialment, la implantació de la mobilitat elèctrica. És més, a causa d'aquesta incertesa es posa en risc el subministrament futur d'aquest component fonamental per fabricar bateries. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi liderat per un investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en què es detalla que les bombolles del preu del liti poden impedir la presa de decisions i limitar les inversions de les empreses implicades en l'extracció i la producció d'aquest mineral.

Cada dia Bizum suma a les seves files nous seguidors. Ja són més de 16 milions d'usuaris en el món, els que utilitzen l'aplicació de pagaments per a fer transaccions ràpides o simplement en les seves compres en línia.

A Espanya, el 61% de la població s'ha plantejat utilitzar de manera prioritària el pagament amb targeta o altres mètodes electrònics com aquesta aplicació, segons una enquesta del Banc d'Espanya (BdE).

L'ús del telèfon per a pagar el compte d'un restaurant o repartir el preu d'un regal conjunt entre amics és resultat de l'expansió dels avanços tecnològics que, entre moltes altres transformacions, facilita el mitjà de pagament digital en lloc de l'efectiu.

En aquest escenari, Bizum és especialment popular entre els espanyols de 25 a 44 anys, que representen el 48% dels usuaris. Molts negocis al nostre país també estan permetent als clients pagar a través de Bizum, per la qual cosa, encara que oblidem la nostra cartera i anem sense targetes i efectiu, existeix la possibilitat de pagar immediatament a través del mòbil.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.