Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Mentre la compra i venda en línia segueix en augment i la tecnologia avança, els ciberdelincuents estan a l'ordre del dia desenvolupant eines de hackeig cada vegada més sofisticades.

Per posar alguns exemples, troians bancaris com el Trickbot, o malwares que afecten aplicacions financeres com el AlienBot, representen unes de les amenaces més importants cap als pagaments en línia.

A més, els experts en ciberseguretat estan alertant sobre una situació que sorgeix arran de la pandèmia i que han batejat com a 'estafes mutants', una transformació digital de la delinqüència que ha arribat per a quedar-se.

Encara que un no hagi estat encara víctima de cap ciberdelicte, la veritat és que cada vegada són més habituals. El més freqüent a Espanya és la ciberestafa, que es manifesta a través diferents pràctiques malicioses per a aconseguir fer-se amb les contrasenyes o dades bancàries dels usuaris.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio).

L'artista Nil Moliner publicar nou disc "Un secreto al que gritar". El tenim al programa perquè ens expliqui tots els detalls sobre aquest cant a l'eufòria.

- Deus estar emocionat perquè quan surt no diguis és un moment especial.

Estic entre content i feliç perquè un disc nostre cada dia aquest àlbum és molt biogràfic i les cançons parlant de mi i així la gent també em coneixerà una mica més.

- Sí el disc parla de tu, què vol dir aquest secreto el que gritar?

Tots tenim els nostres secrets i els meus els explico en el disc en totes les cançons, però realment el meu secret és la gent que em segueix i compra el disc.

- Quant de temps has dedicat en treure aquest disc?

És un treball d'anys que vaig començar abans de la pandèmia i després de la pandèmia vaig continuar repassant i retocant les cançons, donant amor a les lletres i apropant-me allò que volia explicar.

La pluja recollida durant aquest octubre ha estat escassa o molt minsa, i tot indica que poca precipitació es pot esperar. De pluges generals i generoses ara per ara no se'n veuen. I, com la pluja que ha caigut, les precipitacions que cauran seran roines o pluges molt febles a les comarques del litoral i prelitoral. Els últims dies plujosos d'octubre van ser els dies 3 i 4. S'espera un canvi de dinàmica del temps entre dijous i divendres, però no hi haurà necessitat d'obrir el paraigua. Tenim en el programa a l'expert Meteoròleg, Samuel Biener.