Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El gremi de restauració de Barcelona demanarà als grups municipals que prorroguin la reducció del 75% de les taxes durant l'any 2022. Per saber els motius parlarem amb el Roger Pallarols, director del gremi de restauració de Barcelona.

- Per què voleu que es mantingui la reducció de les taxes fins al 2022?

És obvi per diverses raons, la situació del sector és molt precària, el fet que hem viscut en els darrers dies la recuperació de les condicions per pandèmia no s'ha de confondre amb la recuperació del sector, la restauració és un dels més castigats per la pandèmia i a més a més està conformat per petits autònoms i petites empreses que han suportat aquesta etapa amb una càrrega i pèrdues molt elevades i això no es recupera d'un dia per l'altre. Qualsevol incentiu com és el manteniment de les ampliacions de terrasses que hem pactat o la rebaixa fiscal de la taxa de terrasses són incentius necessaris per a la supervivència de les empreses tenint en compte que tot l'any 2022 serà per la recuperació econòmica i no podem parlar d'una recuperació d'aquest sector ben bé passat tres anys degut el volum d'endeutament que ha suposat tota aquesta etapa de sacrifici. Un altre motiu que ja era abans de la pandèmia és el macro augment de les taxes de terrasses de Barcelona que quintupliquen a ciutats equiparables com la de Madrid.

Avui tanca al gastronòmic Fòrum de Barcelona per on han passat els grans creadors gastronòmics del nostre país. Parlarem amb el director gastronòmic del Fòrum de Barcelona, Josep Alcaraz.

- Quines conclusions es treuen d'aquesta edició?

Ha sigut una tristor molt esperada per part de tothom. Per fi, s'han retrobat presencialment després de molt temps, tan productors, distribuïdors, restauradors, com hostalers que ho han passat molt malament durant el temps de pandèmia i tenien moltes ganes de trobar-se personalment. Realment estem molt satisfets amb els resultats assolits.

Un equip científic de la Universitat de Girona (UdG) alerta que la salut de la sardina a la costa catalana és fràgil. En els darrers anys, el volum de les captures està disminuint i les sardines que es pesquen són més petites, malgrat la contínua millora tecnològica de les flotes pesqueres que apliquen mètodes cada vegada més eficients.

La sardina és una de les espècies més importants de la Mediterrània: ho és des del punt de vista comercial, perquè representa pràcticament el 20 % dels desembarcaments a port , i també des del punt de vista ecològic dins de la xarxa tròfica marina.

Els investigadors del grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GR MAR) i el Laboratori Ictiologia Genètica (LIG), liderats per Marta Muñoz i Jordi Viñas, han detectat que les sardines que es pesquen a la costa catalana són cada vegada més petites, més joves, es troben en pitjor estat de salut i comencen a reproduir-se abans.