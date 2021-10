Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Xarxa Vives d’Universitats ha fet públics els resultats de l’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. La publicació analitza les diferències entre homes i dones en la carrera professional i acadèmica de l’estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats de la Xarxa Vives.

Entre el personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats existeix una major concentració femenina, que suposa el 63% del col·lectiu i s’estén a la majoria de càrrecs. En casos com el d’administració de centre, les dones són el 70% de la plantilla. Tanmateix, les proporcions s’inverteixen en arribar a l’extrem superior de l’escala jeràrquica del funcionariat, on 7 de cada 10 homes ocupen el càrrec de més alta direcció, la gerència. Entre el PAS laboral (no funcionari), la proporció de dones (53%) i homes (47%) està més equilibrada.

A Migdia a COPE Catalunya hem partal de biaix de gènere amb la vicerrectora de territori i compromís social de la universitat de Girona, Silvia Llach (àudio).

Quatre anys després de la primera Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona de l’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, pregunta de nou “com estàs?” als nens i nenes de la ciutat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la directora de l'institut Infància i Adolescència de Barcelona, laia Pineda. (àudio)

L’objectiu de l’enquesta, que es realitzarà a 5.000 infants d’entre 8 i 12 anys de la ciutat durant el primer trimestre del curs escolar, és conèixer els punts de vista dels infants sobre aspectes importants de les seves vides (la família, l’escola, les amistats i el seu barri) amb la finalitat d’assenyalar actuacions per millorar el seu benestar des de l’Administració pública, la comunitat educativa i/o les famílies.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio)

Segons ha comunicat el fabricant de processadors, Windows 11 alenteix el funcionament dels processadors Ryzen 2000 i posteriors de manera sensible. Si parlem d'un ús general, la caiguda de rendiment és del 3% al 5%, però en jocs, i concretament aquells utilitzats en l'escena eSports, estaríem parlant d'un minvament que podia oscil·lar entre el 10% i el 15%.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

D'acord amb el comunicat d'AMD, la pèrdua de rendiment es deu fonamentalment a un dràstic augment del 300% en la latència de la memòria L3.

AMD es troba investigant l'assumpte juntament amb Microsoft per a oferir una solució al més aviat possible, no sense recordar que mentrestant els propietaris d'un dels seus processadors poden continuar utilitzant Windows 10.

El Sindicat de Llogateres veu un primer pas però insuficient la llei de l'habitatge per regular els lloguers. En un comunicat, ha considerat que la llavor d'aquesta norma és la que es va aprovar a Catalunya però alerta que fins que no hi hagi un text legislatiu no es pot cantar victòria.

Ha valorat que l'aplicació de la regulació dels preus hauria de ser automàtica a tots els municipis amb una situació de mercat tensa, que la baixada dels preus inflats hauria de ser obligatòria per al conjunt del mercat i no només per a les empreses amb més de 10 habitatges i que els municipis haurien de poder fer variacions passat el primer any de regulació. L'organització ha instat a evitar desequilibris territorials en l'aplicació de la regulació.