Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) han advertit d'un "cert esgotament" del producte d'obra nova i un possible dèficit futur d'aquest tipus d'habitatges. Pel que fa als preus, aquest han mantingut una certa estabilitat en el cas de les compravendes i han continuat baixant en el mercat de lloguer.

"El segon trimestre ha estat fantàstic, amb un resultat extraordinari", ha assegurat el conseller delegat de Gamerin, Luis Fabra, en la presentació de' 'l'Informe trimestral del mercat immobiliari a Catalunya' per part de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI).

Una vegada més el voluntariat en el Gran Recapte serà peça clau.

Les persones voluntàries seran presents als punts de recollida el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre a l'entrada de la botiga i portant una armilla d'un sol ús i mascareta; faran torns de 4 hores cobrint les botigues més significades (un miler aproximadament).

Les seves funcions seran informar als clients del canvi d'operativa per motius de seguretat degut a la pandèmia, i de com es pot fer una donació aquest any directament a la caixa de l'establiment. Es podrà donar, 3, 5, 10, 20, 50€ o la quantitat que vulgui el donant i el destí dels diners serà per a la compra d'aliments a la mateixa cadena on compra el client, destinats a les persones en situació de vulnerabilitat.

Originalment una tallada res tenia a veure amb el vi o líquid que es bevia per a embriagar-se, sinó que era com es denominava a allò que acompanyava a qualsevol beguda ‘la tajada’, Amb el temps, aquesta vinculació va convertir a la mesura de vi en el resultat de la seva ingesta, sent, posteriorment, el terme tajada una de les moltes formes amb les quals coneixem l'estat d'embriaguesa o borratxera.