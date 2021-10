Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El grup Mocedades està celebrant cinquanta anys de la seva carrera artística. Com a celebració del seu aniversari, el grup espanyol s'unirà a Els Panchos en dos concerts homenatge a un dels compositors de la música popular més importants de Mèxic, ArmandoManzanero. No és la primera vegada que els dos grups s'uneixen en concert, però aquest espectacle serà diferent, es dóna la coincidència que el trio mexicà, Els Panchos, també està d'aniversari pels seus setanta-cinc anys de trajectòria. Sumat a la relació propera que el grup mexicà, igual que Mocedades, tenia amb Manzanero, s'espera un concert simbòlic el 14 d'octubre a la sala Barts de Barcelona. Parlarem amb un dels components de Mocedades, José Miguel González.

- Que ens trobarem en aquest homenatge?

Vam tenir la sort de poder compartir amb ell molts escenaris, gires, avions, gravacions i en els últims anys vam fer concerts junts per Amèrica i també per Espanya. Per nosaltres, fer-ho al costat dels Panchos és una doble emoció perquè repassarem junts els seus grans èxits. Els temes han estat molt seleccionats perquè si fossin tots els de la seva carrera, hauríem d'estar com vuit dies.

Al sector lleter de Catalunya està en crisis i ara se li afegeix la modificació d'ordenació ramadera que afecta els productors de llet i altres sectors ramaders. Parlarem amb la cap sectorial de la bovina de llet de joves agricultors i ramaders de Catalunya, Roser Serret.

- Fa la sensació que al final ens quedarem sense explotacions ramaderes.

Doncs si, sembla que aquesta és la tendència. Fa molt temps que ens estem queixant i estem cansats, estan desapareixent moltes explotacions i ja queden molt pocs, no hi ha una conscienciació de tenir un sector productor de llet al nostre país, aquesta és la realitat.