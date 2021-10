Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Després de posposar la seva última edició a causa de l'estat d'alarma motivat per la pandèmia mundial de la Covid-19, Passeig de Gurmets torna amb força per a oferir a tots i totes les amants de la gastronomia el millor de la restauració del Passeig de Gràcia. L'eix amb més estrelles Michelin d'Espanya reuneix de nou els seus xefs per a encendre els fogons i celebrar una edició que posi en valor l'ofereix culinària de la zona. Carme Ruscalleda, Martín Berasategui o Nandu Jubany són alguns dels xefs d'aquesta edició que destaca per les ganes i il·lusió de tornar a gaudir en els restaurants.

En paraules de Luis Sans, president de l'Associació del Passeig de Gràcia, (àudio) “aquesta edició és molt especial perquè sabem que el públic l'està esperant amb moltes ganes. Per part nostra, només desitgem que tots els barcelonins i barcelonines tornin als restaurants del nostre preciós Passeig de Gràcia i els facin seus, com ja van fer en les anteriors i reeixides edicions de Passeig de Gurmets”.

Un estudi disponible en accés obert, fet per expertes dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha analitzat la prevalença de no esmorzar entre adolescents i conclou que el 19 % de les noies i el 13 % dels nois no esmorzen.

«En el nostre estudi s'han constatat desigualtats socioeconòmiques i de gènere en el consum de l'esmorzar entre adolescents. És més, el risc de saltar-se l'esmorzar va resultar un 30 % més alt en les noies i un 28 % més alt en els nois de posició socioeconòmica més desfavorida, en comparació amb els de la posició socioeconòmica més alta», apunta , una de les autores d'aquest estudi Anna Bach Faig a Migdia a COPE Catalunya (àudio)

La Unitat Integral Multidisciplinària per a l'Abordatge de la Fragilitat de l'Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) i Fundació Affinity han posat en marxa Junts, +Forts, un programa de teràpia assistida amb gossos amb l'objectiu de contribuir a la recuperació física i cognitiva de pacients fràgils i/o que han estat ingressats en l'UCI. Un pas ferm de la Direcció de l'Hospital en el seu compromís amb la fragilitat, àmbit en el qual els professionals del HUSC tenen una àmplia experiència, i en el qual promou la implementació d'aquelles teràpies que contribueixin a la recuperació de la salut i autonomia dels pacients fràgils.

No es té constància de quan es va originar l'expressió ’No em vinguis amb falòrnies’, però sí que se sap que en l'Edat mitjana ja era usat el terme falòrnies com a referència a les coses sense importància.