Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem estat a la cloenda de la segona edició del BNEW.

Barcelona New Economy Week, un esdevenimenthíbridi100% professional organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), tancarà avui amb èxitlasevasegonaedició,projectantBarcelona com la capital mundial de la nova economia.Impulsat en plena pandèmia, l'objectiu de BNEW des dels seus inicis ha estat impulsar la recuperació econòmica global, una finalitatper a la qual en aquesta edició s'han doblat les verticals:ala logística, el sector immobiliari, la indústria digital, l’eCommerce i les zones econòmiques,ha incorporatmobilitat, sostenibilitat, ciència, talent i ciutat. Durantels quatre dies de l'esdeveniment, que ha generat 240 hores de contingut, ha comptat amb 12.137 persones que han seguit l'esdeveniment online i 3.000 més que ho han fet físicament al llarg dels quatre dies de BNEW. Així mateix, s'han arribat a un total de 33.828 visualitzacions. Les sessions més seguides han estat les dels Inspirational Speakers, seguides de les dels verticals de logística, immobiliària, indústria digital, sostenibilitatieCommerce.





La Barcelona New Economy Week tanca així la seva segona edició reafirmant el seu paper com a catalitzador de la recuperació de l'economia mitjançant la generació d'informació d'alta qualitat i interès que pretén aportar solucions al context de la formació social i econòmica, amb un clar enfocament en la sostenibilitat i la digitalització.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha destacat que"tanquem la segona edició de BNEW amb xifres que confirmen l'èxit de la seva celebració. Durant quatre dies, Barcelona ha tornat a ser la seu de la nova economia i ha mostrat un teixit empresarial fort, consolidat i divers, així com un gran potencial en termes de digitalització, innovació i progrés".Així mateix,Navarro ha donat a conèixer les dates de la tercera edició de l'esdeveniment, que tindrà lloc del 3 al 6 d'octubre de 2022.

BNEW en xifres

L'esdeveniment ha comptat amb un programa de debats i panelsàgils i dinàmics amb821speakersinternacionals de primer nivell en 244 sessions. Així mateix, el format híbrid de l'esdeveniment ha garantit que el 47% dels participants hagin estat internacionals, pertanyents a 1.450països diferents, entre els quals predominen, després d'Espanya, Veneçuela, Colòmbia, Mèxic, Equador i Argentina.Un esdeveniment totalment disruptiu en el qual els continguts s'han seguit tant presencialment com online, en directe o en diferit, a través d'una plataforma tecnològica única i innovadora.





Blanca Sorigué, directora general delConsorci de la Zona Franca de Barcelona i BNEW, ha afirmat que"estem molt orgullosos i contents de l'impacte de BNEW en la seva segona edició. Promoure un esdeveniment d'aquestes característiques, amb una clara vocació internacional i multisectorial, era sens dubte una aposta de risc en el moment en què ens trobàvem. No obstant això, les xifres de seguiment online nacional i internacional demostren que les empreses i els professionals necessiten més que mai un espai compartit per avançar cap a la nova economia, amb actors de tot el món i amb la mirada posada en la reactivació".





Sostenibilitat en el marc econòmic

Elpanel Economia Blava: una tendència o una necessitat?celebrat dins de BNEW Sustainability ha estat un dels plats forts en la quarta jornada de l'esdeveniment. Això ha tingut lloc a la Roca Barcelona Gallery iha reunit experts del nivell de Gemma Quílez Badía, directora científica deSeastainableVentures;Kristian Teleki, director mundial del Programa dels Oceans,director de Friends of Ocean Actioni cap de la Secretaria del Grup d’Alt Nivell per a una Economia Oceànica Sostenible; Anna Majó Crespo, directora d'InnovacióEmpresarial i responsable d'Economia Blava deBarcelona Activa;Rémi Parmentier, fundador i director de The Varda Group;i Jordi Torrent, responsable d'estratègia del Port de Barcelona.





Durant la sessió, els professionals ha conclòs que la sostenibilitat i l'economia han d'anar de la mà per aconseguir un planeta resilient i que Barcelona, com a ciutat mediterrània,ha de potenciar aquesta oportunitat en la seva nova agenda econòmica (BCN GreenDeal)i impulsar la seva economia blava juntament amb l'ecosistema local i internacional.