Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Estem en plena setmana de la donació de plasma, des del dia 4 fins al dia 10 d'octubre. Per saber com estan les donacions de plasma Catalunya parlarem amb el director del banc de sang i teixits, el Dr. Enric Contreras.

- Com estan les donacions de plasma a Catalunya?

Molt bé, hem doblat en els últims cinc anys, però encara estem lluny de ser autosuficients.

- Per què serveix la donació de plasma?

Quan dones sang de forma convencional també dones plasma perquè aquesta sang quan arriba el banc de sang es divideix en tres components, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma.

Facebook va realitzar recentment una investigació on va concloure que Instagram era tòxic per molts adolescents, però com va adquirir aquesta xarxa social va decidir no fer-ho públic per poder expandir-se encara més. Ara ha sortit tot a llum i el senat dels Estats Units diu que aquests actes tenen una repercussió planetària i ha endarrerit el llançament d'Instagram Kids, la nova eina d'instagram pensat per una franja d'edat de 10 -13 anys. Parlarem de la influència de les xarxes socials amb la professora de psicologia de la universitat de Girona, Mercedes Martin.

- Com influeix negativament?

‌Penso que parlar d'Instagram com a tòxic és una mica arriscat, però sí que penso que l'ús que en fem sí que pot arribar a ser-ho. És una eina molt potent i que comporta certs riscos, hem de pensar que l'adolescència també és una etapa vulnerable, combinar les dues coses pot ser molt arriscat, tot dependrà de l'ús que en fem i a quins continguts accedim, hem d'anar amb compte i cal educació prèvia per part de pares i professors.

La nova aposta de la Federació Catalana de Golf, per a la promoció del golf català i retornar la presència a televisió d’un esport que compta amb més de 28.000 aficionats i 40 instal·lacions arreu de Catalunya on poder jugar-hi, serà una realitat a partir del pròxim diumenge 10 d'octubre a les 20:30h a Esports3, i en multidifusió a la programació de TV3Cat.