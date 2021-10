Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La tecnologia porta anys transformant l'entorn laboral, però la crisi actual ha accelerat la necessitat d'especialització. La Unió Europea calcula que al voltant del 45% de les ocupacions de 2022 estaran relacionats amb l'àmbit digital. No obstant això, fins a 2 milions de vacants quedaran sense cobrir a causa de la creació de noves ocupacions i a la falta de qualificació per a accedir a uns certs llocs, segons estimacions de Manpower Group.

En concret, a Espanya, la base d'empreses que estan duent a terme la contractació d'especialistes TIC ha crescut un 117% entre 2012 i 2020, sent la més alta d'Europa d'acord amb l'informe ‘Ocupabilitat i Talent Digital. Però existeix una important bretxa que assoleix un 47% entre el nivell de talent que requereixen les empreses i les habilitats que presenten els joves d'educació superior.

Per a poder compensar aquesta bretxa, la Unió Europea ha posat en marxa el Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials, l'objectiu dels quals és fomentar les competències digitals avançades i passar de 7,8 milions d'especialistes TIC que hi ha en l'actualitat, a 20 milions.

L'òxid de dinitrogen (també conegut com a gas del riure i antigament anomenant òxid nitrós) és un compost químic binari de nitrogen i oxigen de fórmula química N2O. A temperatura ambient és un gas no inflamable, de punt d'ebullició -88,5 °C i punt de fusió -90,9 °C, incolor i totalment inert, amb una olor agradable, que té uns efectes totalment innocus per a l'organisme i un gust lleugerament dolç.

A la indústria s'utilitza com a oxidant per a augmentar la potència dels motors, on es coneix com a nitrós. Com a medicament s'utilitza en cirurgia i odontologia pels seu efectes anestèsics i analgèsics. Com a droga, és comunament conegut com el "gas del riure" a causa dels efectes eufòrics que produeix inhalar-ne.

Gardner Colton i Horace Wells són els qui primer utilitzaren l'òxid de dinitrogen com anestèsic en persones el 1884. L'òxid de dinitrogen va perdre popularitat a causa de la seva baixa potència però el seu ús va revifar essent utilitzat en baixes concentracions conjuntament amb altres anestèsics.

L'educació financera és per a molts espanyols la seva gran assignatura pendent i, com a conseqüència, repercuteix en els comptes del dia a dia o a l'hora de realitzar gestions financeres o administratives. Calcular un percentatge, entendre una nòmina, fer la declaració de la renda, invertir o administrar els diners per a arribar a fi de mes pot arribar a ser un maldecap per a molts espanyols en edat adulta.

Aquest desconeixement repercuteix inevitablement en l'educació financera dels seus fills, encara més tenint en compte que a Espanya, fins al moment, no existeix un pla públic educatiu en aquesta matèria. A partir de l'adolescència és quan es comencen a prendre les primeres decisions financeres, a l'hora de fer les seves primeres compres o trobar una primera ocupació.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Microsoft ha començat el desplegament a nivell mundial de Windows 11. Un desplegament gradual que a poc a poc arribarà a tots els equips compatibles.

Si disposes de un equip compatible, l'actualització haurà d'aparèixer en la secció de Windows Update en l'àrea de configuració de Windows 10. D'altra banda, també és possible utilitzar una drecera per a evitar esperes llargues, per a això cal utilitzar l'Assistent d'Instal·lació de Microsoft. L'opció més directa és descarregar l'ISO de Windows 11 per un mateix i instal·lar de manera manual.