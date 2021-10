Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La crisi del coronavirus ha produït un canvi radical en el món. Les empreses de tots els sectors s'han vist en la necessitat d'haver de reinventar-se i adoptar eines tecnològiques per a donar solució a alguns dels problemes que va plantejar la pandèmia.

Una de les tecnologies que ha ressorgit és la dels Codis QR, molt utilitzats en els establiments de restauració per a substituir a les tradicionals cartes. El seu ús ha crescut de manera exponencial en els últims mesos, ja que segons un estudi dut a terme per MobileIron, un 86% d'usuaris mòbils ha escanejat un codi QR en l'últim any. No obstant això, el mateix estudi reflecteix que un 34% dels enquestats no es preocupa per la seva seguretat en utilitzar aquests codis.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director tècnic de Check Point, Eusebio Nieva, sobre els codis QR.

«No l'he sentit», «el tenia en silenci» o «tenia poca cobertura» són les tres principals excuses dels millennials per no agafar una trucada. A aquesta generació de joves les trucades els semblen una mena d'ofensa, i per això les eviten, de manera que es converteixen en el que molts consideren com la generació muda. «Els millennials i la generació Z han integrat la comunicació mitjançant plataformes asíncrones, en què no cal que coincideixin en el temps els dos interlocutors, i els resulta més fàcil, còmode i menys intrusiu», afirma Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La vacuna contra la covid-19 comença a administrar-se els dissabtes al centre comercial Diagonal Mar de Barcelona sense necessitat de cita prèvia. La iniciativa es va iniciar el passat dissabte 2 d'octubre al Centre Comercial Diagonal Mar, de 12 a 20 hores i està previst que es mantingui durant els dissabtes del mes d'octubre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el gerent de Diagonal Mar, Joaquín Martos (àudio)

Un dels elements més usats per a ser lustrats amb la peix (en femení, en tractar-se d'una resina) eren les botes en les quals posteriorment es dipositava vi o oli. Després de donar-li el llustre havia de deixar-se assecar i posteriorment es cosia.

