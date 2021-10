Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Avui comença El Tast de la Rambla, que enguany celebra la seva setena edició (en 2020 es va posposar). Coincidint amb la Festa Major de la Rambla, la Festa del Roser, aquest any el festival tindrà lloc de dijous 30 de setembre a diumenge 3 d'octubre i reunirà 26 dels millors bars, pastisseries i restaurants de Barcelona, que oferiran una mostra especial de la seva cuina. Parlarem amb el president d'amics de la rambla, Fermí Villar.

El cantant Ramon Mirabet tanca la seva Gira del Mar i el tenim en el programa d'avui per saber més detalls.

- Tancaràs la gira a Cap de Creus, malauradament ha estat protagonista aquest estiu pels incendis.

Si, és un lloc únic al món i amb el que tinc una relació molt estreta amb la seva gent i acabar la gira allà era obligatori per mi.

- Quan parlàvem amb els experts dels incendis de Cap de creus ens comentaven que la natura era intel·ligent i el tipus de planta que hi ha en aquella zona està acostumada i es regenera, fins i tot la natura és sàvia, creus que la música també és sàvia?

La música sí que és sàvia potser el que no ho és tant és com està muntada la societat, inclòs els mitjans de comunicació que de vegades donen altaveu a molta música sense ànima i basada en les xifres de visualitzacions. Crec que de vegades estem perdent una mica aquesta ànima que té la música.

A principis d'agost el consistori de Peralada va aprovar inicialment l'aeròdrom per usos agraris. Aquest fet ha aixecat una oposició entre els veïns de la zona. El projecte inclou una pista de 231 metres i un hangar a 1 km del centre de Peralada.Els ecologistes informen que l’espai és un punt de connexió de vida salvatge entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la parcel·la. de l'Albella. La principal objecció és que tindrà un impacte acústic a l’espai “significativament rural”, que afectarà els humans i els animals de les granges existents, així com a les espècies protegides amb poblacions molt estables (com les llúdrigues o les cigonyes). En el programa d'avui parlarem amb un d'ells, el senyor Jordi Cros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nou lliurament de la saga 007, el cèlebre espia britànic del MI6 creat per l'escriptor Ian Fleming. En aquesta pel·lícula, la número 25 de la franquícia, James Bond (Daniel Craig) ha deixat el servei actiu i gaudeix d'una vida tranquil·la a Jamaica. Però el seu descans és de curta durada, perquè el seu vell amic Félix Leiter (Jeffrey Wright), de la CIA, apareixerà demanant-li ajuda.