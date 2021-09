Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Ministeri d’Educació ha proposat la reorganització dels programes d’ESO i batxillerat, inclosa l’obertura de noves assignatures (de 12 a 16 anys) i l’ampliació dels programes de grau (de 16 a 18 anys) a l’educació secundària obligatòria. Entre les novetats, a l'ESO s'actualitzen les assignatures i se'n creen de noves. Pel que fa a Batxillerat, el Ministeri d'Educació introdueix un nou itinerari que s'anomena general per a aquells alumnes que no es volen especialitzar. Parlarem amb el sindicat de professors de secundària ASPEC, Xavier Massó.

El Ministeri de Salut del govern català va anunciar que reobrirà l’oci nocturn d’acord amb determinades normes de capacitat i horaris 16 mesos després de la pandèmia. Aquestes mesures inclouran el control d’accés a sales i sales de festes, que es pot fer a través de l’aplicació Liberty Pass. Parlarem amb el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.

La vida involucra canvis en tot moment. Des que naixem fins a l'últim dels nostres dies el canvi és incessant, és continu: canvien els nostres cossos i canvia la nostra manera de pensar i de sentir, depenent de la situació.

A vegades, la vida ens canvia el nostre ordre preestablert i ens veiem obligats a tornar a començar o, senzillament, necessitem recomençar per a trobar-nos a nosaltres mateixos.

Pot ser que es tracti d'un canvi de treball i d'activitat professional, d'una nova relació o de buscar un nou lloc per a viure, començar un nou curs. No importa en quin aspecte sigui, d'alguna forma, tots hem estat en aquest lloc. Això és recomençar, reorganitzar de nou la vida. Sortir de la nostra zona de confort. Algunes persones tenen por al desconegut, al canvi de rutines, d'hàbits, de relació de persones, etc.

La necessitat de ser competents digitals, de saber utilitzar i gestionar la tecnologia, és «imperiosa». Així ho afirmen expertes en aquest àmbit, que recalquen que, encara que abans de la pandèmia ja existia una desigualtat digital, la crisi sanitària ha fet evidents les «esquerdes» en moltes llars. Un estudi del Centre Reina Sofia marca com «molt baix» el nivell de competència digital de la meitat de les famílies desfavorides espanyoles, i situa en un 14% els joves no universitaris que no tenen internet a casa o dispositius suficients. El 8% de la població, segons un informe del Govern, mai ha utilitzat la xarxa.





