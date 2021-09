Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Cada cert temps i coincidint amb les pujades de preu de la llum, apareixen aquests aparells, petits condensadors endollables a la xarxa domèstica, per als quals s'anuncien estalvis de fins al 90% en la factura elèctrica. "No sols és exagerat, és que no té sentit," adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb un dels portaveus de l'OCU, Enrique García.

És fàcil trobar aquests aparells a les botigues en línia. Aparentment, aquests petits condensadors són capaços de capturar l'energia reactiva provocada per eventuals pics de tensió i retornar-la a la xarxa general perquè no sigui consumida.

El clima està canviant en tots els racons del planeta a una escala sense precedents des de fa dècades, provocant canvis que seran irreversibles durant centenars de milers d'anys.

Un exemple d'aquests efectes està en la propagació de plagues cada vegada més destructives. Però de quina manera afecta la situació mediambiental a la proliferació i control de plagues? a Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director d'innovació d'Ezsa, empresa dedicada al control de plagues, Ignacio Santamarta.

L'augment de la temperatura, la humitat i els gasos d'efecte d'hivernacle són tres circumstàncies del canvi climàtic que afavoreixen el creixement i la proliferació de fongs, insectes i plagues que afecten no sols les poblacions, sinó també als cultius o l'agricultura.

Hi ha bolets pràcticament tot l'any però la tardor és el moment àlgid per a gaudir de la cerca i degustació d'aquesta delícia gastronòmica.

Però... ja és temporada de bolets? A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb la vicepresidenta de la societat catalana de micologia, Laia Ribas. (àudio)

Samsung i un equip de científics de la Universitat d'Harvard, que han publicat en la revista Nature Electronics un document en el qual descriuen la manera de copiar les connexions neuronals del cervell per a replicar-les de manera sintètica.

El mètode proposat utilitza un nou sistema de nanoelectrods que, una vegada inserits en les neurones del cervell, permeten mesurar els senyals elèctrics de les sinapsis d'una xarxa neuronal.

Trobant els punts d'unió entre les neurones, els científics creuen que és possible mapejar en 3D la xarxa neuronal d'un cervell amb un nivell de detall fins ara inèdit.