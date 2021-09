Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els grups sanguinis més habituals són A, B, AB, O i RH, que són els que tenen la majoria de la població mundial. Però n'hi ha centenars més que tenen molt poca gent, i que depenen de donants minoritaris com ells per a la seva supervivència.

A dia d'avui hi ha més de 300 grups sanguinis i molts d'ells tenen un problema a l'hora de rebre una donació de sang poc freqüent, fa que aquestes persones només puguin tenir vuit donants compatibles a Catalunya entre 7 milions de persones. Parlarem amb el Dr. Enric Contreras, director assistencial del banc de teixits.

-Com és que existeixen 300 grups de grups sanguinis diferents i poc freqüents?

És freqüent que cada any s'afegeixin grups sanguinis nous, de fet estem a prop dels 400.

-La sang canvia?

No, tenim la mateixa d'ençà que naixem fins que ens morim. Excepte aquelles persones que han estat sotmeses a un trasplantament de moll d'os que agafen el grup del donant És l'única manera de canviar el grup sanguini.

Les empreses associades Tecnovelero i Arcamo Controls S.A, han presentat el projecte conjunt per al desenvolupament de Virante, el primer cotxe elèctric de Tecnovelero, en una versió impulsada per hidrogen. Una sinèrgia entre organitzacions tecnològiques del Camp de Tarragona que té per objectiu el desenvolupament conjunt d’una pila de combustible i dipòsit d’hidrogen que permetrà que el vehicle elèctric Virante també sigui impulsat per aquest vector energètic. Parlarem amb CEO de Tecnovelero, JavierLaverna.

-Sembla que el cotxe d'hidrogen té un gran futur?

Efectivament, pel que fa al vehicle elèctric sostenible està molt desenvolupat, però el vehicle d'hidrogen encara no, és degut a la dificultat de poder desenvolupar aquesta energia, nosaltres creiem que és el futur.

L'auge de les xarxes socials, els portals d'internet i l'accessibilitat permanent a la xarxa a través dels telèfons mòbils, les tauletes i els ordinadors han propiciat un consum permanent de notícies i informacions que pot perjudicar greument la qualitat de la informació que reben els usuaris, especialment en l'àmbit polític.

És una de les conclusions principals d'un estudi recent en què han participat expertes de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquest treball analitza el consum de notícies polítiques i la seva qualitat informativa en disset països europeus i alerta sobre els possibles perjudicis que pot provocar la ingent quantitat de fonts en els entorns digitals i les dificultats que genera en el processament de la informació.