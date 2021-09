Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Festa per a Tothom és la festa més inclusiva de Santa Tecla, una iniciativa que permet que els ciutadans amb capacitats diferents puguin gaudir de les festes. I el seu èxit es deu a la participació, implicació i entusiasme de moltes persones que, de manera voluntària, comparteixen el seu temps lliure per a fer d'aquest col·lectiu una autèntica penya festiva.

Entre les persones que donen vida a Festa per a Tothom hi ha un centenar d'empleats de Dow i els seus familiars que, juntament amb la resta de voluntaris, conformen un grup integrat per més de 240 persones.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de comunicació i relacions institucionals de Dow Chemical Ibèrica a Tarragona, Pitu Boronat (àudio).

Segons dades publicades, el 80% dels videojocs més populars entre els nens de 4 a 9 anys compta amb continguts violents, percentatge que descendeix lleument fins al 70% en el cas dels menors d'entre 10 i 18 anys.

I altres dades certifiquen que 16 milions d'espanyols juguen a videojocs, dels quals, molts són menors. A més, després del confinament, aquestes xifres s'han disparat. En aquest context hem parlat amb la professora del departament de psicologia de la universitat de Girona, Sara Malo. (àudio)

“Més que prohibir o castigar amb els videojocs és millor la idea d'educar. Però per a educar en tecnologia hem de saber sobre ella i, a més, implicar-nos. I això costa treball, molta paciència i temps”.

a coordinadora de residències 5+1 no està gens d'acord amb el pla sectorial presentat per la generalitat. A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la se va presidenta, MªJosé Carcelén.

"El 13 de setembre s'ha fet públic el Pla Sectorial per a l'àmbit residencial, en el qual, malgrat el que s'ha dit públicament, es continuen restringint els drets dels residents." explica

"Des de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 tenim moltes raons per a criticar aquest Pla Sectorial:"

