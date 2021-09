Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La terra produeix de forma natural una part del CO2 però ara hi ha una nova idea per capturar, reutilitzar i emmagatzemar el CO2 que els boscos no poden, sense cap dubte seria una bona manera per frenar el canvi climàtic. Parlarem amb el Pere Roure, professor del departament de física de la universitat de Girona.

-És possible capturar, reutilitzar i emmagatzemar el CO2?

S'està fent arreu del món amb plantes quilotte, existeixen uns vint projectes on uns grans ventiladors forcen l'aire a passar a través del mitjà que és capaç d'absorbir només el CO2 que conté l'aire. Hem d'estar preocupats pel CO2 perquè la concentració de CO2 en l'aire és molt baixa.

Festival de Venècia: Secció oficial (fora de concurs)

Arrakis, el planeta del desert, feu de la família Harkonnen des de fa generacions, queda en mans de la Casa dels Atreides després que l'emperador cedeixi a la casa l'explotació de les reserves d'espècia, una de les matèries primeres més valuoses de la galàxia i també una droga capaç d'amplificar la consciència i estendre la vida.

El duc Leto (Oscar Isaac), la dama Jessica (Rebecca Ferguson) i el seu fill Paul Atreides (Timothée Chalamet) arriben a Dune amb l'esperança de recuperar el renom de la seva casa, però aviat es veuran embolicats en una trama de traïcions i enganys que els portaran a qüestionar la seva confiança entre les seves més reunits i a valorar als vilatans de Dune, els Fremen, una estirp d'habitants del desert amb una estreta relació amb l'espècia.

És possible aprimar-se amb productes light? S'ha comprovat que no és així, però parlarem per saber molts més amb el portaveu de l'OCU, Manuel Vives (àudio).

És possible aprimar-se amb productes light ?

Doncs no, pensar que els productes light ens poden aprimar és un error per diferents motius, primer de tot, encara que els aliments light garanteixen almenys un 30% menys de sucres o greixos, no vol dir que sigui una mateixa reducció de calories. També hi ha un altre problema que quan veiem que es light abaixem la guàrdia i mengem molt més d'aquest producte.

Ahir es va fer entrega del 16è premi Eurostars Hotels de narrativa de viatges i recaigut en l'obra "La Montaña en invierno" de Manuel Moyano, parlarem amb ell en el programa d'avui (ÀUDIO).

La Montaña en invierno és un viatge de 500 quilòmetres.

Sí, és un recorregut per Sierra Morena.

D'on surt la idea de fer aquest recorregut?

En primer lloc és un viatge que mai s'havia escrit sobre a Sierra Morena en tota la seva plenitud, des de Jaén fins a Terol. Un altre dels motius, és que em va semblar un territori propici per una idea que volia portar a la pràctica literària i es tractava de narrar un viatge per territori peninsular amb la predisposició de veure alguna cosa nova, la veritat és que el viatge ha donat molt de joc.