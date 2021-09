Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'han realitzat molts estudis sobre la concentració, l'estrès i el rendiment, però avui parlarem del que acaba de publicar l'Institut de Salut Global de la Fundació La Caixa. Aquest estudi conclou que el rendiment cognitiu i l'estrès empitjoren durant els dies de més contaminació a Barcelona. Per saber més detalls parlarem amb l'investigador de l'institut de salut global de Barcelona i coordinador del projecte Cites-Health, Xavier Basagaña.

-Es veu tan clarament aquesta relació entre la contaminació, l'estrès i el rendiment cognitiu?

De fet no es veu clarament, si fos una relació tan evident, ja s'hagués descobert fa temps, però hem sigut capaços de realitzar un estudi de 300 persones seguides durant quinze dies on finalment hem disposat de més de tres mil dies de dades on els participants contestaven un text cognitiu i responien a unes preguntes. Ho comparàvem amb les concentracions de contaminació i hi havia una diferència té un 5% entre el contaminat i el net.

A pesar que en l'últim any els accidents de trànsit van decréixer a conseqüència dels períodes de restricció de la mobilitat derivats de la pandèmia, el nombre d'accidents en carretera continua sent alt.

En total, es van cobrar la vida de 870 persones en 2020, havent consumit alcohol o drogues el 48,7% d'elles. Per aquesta raó, la Unió Europea ha posat en marxa una nova normativa que entrarà en vigor al juliol de 2022 i que obligarà els nous vehicles a disposar d'un conjunt de Sistemes avançats d'assistència al conductor (ADAS), entre els quals es troben els Interlocks.

En aquest sentit, i com a referent en la fabricació d'aquesta mena de dispositius, José Luís Fernández, Key Account Manager de Dräger Iberia, explica a Migdia de COPE Catalunya com afectarà la integració de Interlocks als conductors que planegin comprar-se un nou vehicle.

Este fin de semana, desde mañana viernes 17 de septiembre hasta el domingo 19, Barcelona acogerá la peregrinación de la imagen de la Inmaculada Concepción llegada desde Éfeso por avión expresamente para este evento.

La peregrinación por Cataluña continuará el mismo domingo 19 por la tarde en Tarragona que acogerá "Madre Ven" hasta el miércoles 22, momento en el cual partirá hacia Lleida.

La imagen de nuestra Señora llegó desde Éfeso por avión expresamente para este evento que empezó en Zaragoza el 1 de mayo y acabará en el Cerro de los Ángeles el 12 de octubre.

Éfeso, en la actual Turquía, es el lugar donde la Virgen María vivió sus últimos años en compañía de San Juan Evangelista. Su casa fue descubierta en el siglo XIX y es hoy lugar de culto y devoción.