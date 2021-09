Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El 8 de novembre de 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir que cada 15 de setembre se celebraria el Dia Internacional de la Democràcia, sent festejat per primera vegada a l'any següent. Per saber en quina situació estem ara, parlarem amb el senyor José Manuel Otero, president de l'Institut d'Estudis de la democràcia de la universitat CEU Sant Pablo.

-La pandèmia ha afectat la democràcia?

La pandèmia ha afectat una mica, però els problemes vénen de fa temps i es mantenen avui dia. Malauradament ja no és la que era abans, no hem encertat a l'hora d'establir mecanismes que la mantinguin. Un dels grans problemes de la democràcia espanyola i d'altres és que la sobirania popular depèn del coneixement que els votants tenen sobre els problemes per poder votar adequadament i aquest coneixement està pertorbat pel funcionament del sistema de comunicació que està molt lluny de ser perfecte i democràtic. Per exemple, els mitjans de comunicació estan controlats pel poder i aquests donen els missatges que més els hi interessa.

Ahir es va presentar la 53a edició de la Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona que començarà el dia 20 d'octubre. En el programa d'avui parlarem amb el director artístic del festival, Joan Anton Cararach.

-Quin cartell de luxe.

Cada any el festival de jazz té la sort de treballar amb els músics de jazz. És una música què és perenne i això facilita poder tenir a grans músics.

-Un dels participants és La Locomotora Negra que ja havia anunciat la seva retirada dels escenaris.

Es retiren del tot, però en teoria el concert de l'any passat dins del festival va ser el seu concert de comiat, però donat el que va passar el mes de gener amb el canvi de dates i d'horaris amb el confinament comarcal i municipal, vam deixar molta gent fora i vam decidir que no era manera d'acomiadar La Locomotora Negra en el Festival de jazz de Barcelona i aquell mateix dia vam dir que faríem una altra com déu mana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La transformació digital, el canvi provocat per la pandèmia i la seva posterior crisi, les noves tecnologies, la ciberseguretat… són l'escenari que dibuixa les ocupacions més sol·licitades en els pròxims mesos.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el CEO de Setesca Talent, Jordi Damià.

CIO’s però amb una nova visió

Un dels llocs que més seran demandats però que es veuran transformats és el de director TIC o CIO. “Es busquen professionals que sàpiguen pujar el nivell de productivitat del negoci mitjançant la tecnologia” apunta Damià.

El motiu d'això és que les empreses han comprès durant la pandèmia la importància de tenir una infraestructura informàtica sòlida i eficaç. A més, les companyies s'han adonat que sense nous canals comercials i una adequada segmentació i anàlisi del client no poden vendre internacionalment o arribant la seva oferta de productes al major nombre de clients.