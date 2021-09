Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Un estudi realitzat per la universitat de La Rioja i finançat per l'ajuntament de Calonge i la càtedra de gastronomia cultura i turisme de la universitat de Girona, ha identificat 22 varietats de raïm a Calonge on 11 d'elles són desconegudes.



Parlarem amb la Maria Dolors Vidal experta en turisme cultural i professora de la història d'art de la universitat de Girona.



És normal trobar 11 noves varietats de raïm?



El nostre territori és molt ric en general i s'ha produït una situació interessant perquè els pagesos de Calonge i Sant Antoni són uns pagesos que estan molt ben organitzats hi han treballat d'una manera atípica. L'origen d'aquesta situació l'hauríem de colocar els anys 60 - 80 quan es produeix una homogeneïtzació molt forta en la qualitat on es van creant prototips de tota mena. Els pagesos de Calonge organitzats a la seva manera treballen d'una manera molt tradicional on entenen la riquesa del que tenen entre les mans. Els de La Rioja tenen una mena d'arxiu en el qual cataloguen la vinya que hi ha al territori juntament amb l'organisme nacional que s'ocupa de la recerca.



Això va començar el 2019 on es va treure tot aquest material i es va començar a estudiar la genètica comparant-lo amb les varietats que tenen catalogades.

S'ha realitzat una enquesta on diu que el 85% dels treballadors no es sent compromès amb la seva feina. Parlarem amb el Carlos Piera, director i CEO de DH Espanya i autor de l'estudi.

-És normal aquesta xifra tan elevada?

Si observem una mica com són els entorns a la feina i com els líders tracten als seus treballadors, malauradament és una xifra alta i real.

-En qui creus què cau la responsabilitat?

La responsabilitat és de tots perquè el treballador ha de saber on encaixa, trobar també la seva passió i buscar feina on pugui aportar valor, sí que és veritat que la responsabilitat dels líders és molt més gran que la resta.

Fins al dia dinou de setembre gaudirem en el Moll de la Fusta de la setmana del llibre en català i en el programa d'avui parlarem al president, Joan Carles Girbés.

-Després de les imatges que ha deixat aquest cap de setmana podem confirmar que està tenint un gran èxit.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La veritat és que no pot anar millor, el temps ho ha respectat, era una part important i ens va fer patir fins a l'últim moment. La gent ha vingut amb moltes ganes en aquests primers dies, només en el cap de setmana, vam estar al voltant de les 22.000 persones que ens van venir a veure. En molts moments del dia sobretot dissabte i diumenge va haver-hi una gran venda.

Facebook tenia un programa intern secret que permet a milions d'usuaris vip (atletes, polítics i altres celebritats) saltar-se les normes de la xarxa social sense conseqüències.

L'existència d'aquest programa conegut internament com XCheck liquida un dels pilars de Facebook, que fins ara s'havia vanagloriat de tractar a tots els seus clients per igual independentment de la seva popularitat o estatus.

Per a qualsevol altra companyia això seria un escàndol, però veient l'historial de Facebook sembla que només és més.

En els documents aportats pel diari estatunidenc The Wall Street Journal, que diu tenir més material intern sobre Facebook, s'afirma que el programa XCheck està destinat a evitar problemes de relacions públiques per eliminar fotos, publicacions o altres continguts d'usuaris populars o influents.