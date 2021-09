Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El dia 30 d'abril del pròxim 2022 ja hi haurà un eclipsi solar parcial que no serà visible des del nostre país, però hi ha d'altres que sí. Parlarem amb el Mohamad Sol, investigador de la universitat de Girona a la facultat de turisme on està desenvolupant un projecte dels eclipsis solars a Espanya durant els anys 2026 2027 i 2028.

-Que té a veure l'eclipsi solar amb el turisme?

Bàsicament la idea és aprofitar l'oportunitat d'aquests tres eclipsis solars en el nostre país per aprofitar el turisme i trobar un nou motiu per poder millorar la nostra economia. Crec que és un esdeveniment que pot atreure molt de turisme durant aquells anys.

-Un eclipsi solar podria treure un turisme significatiu?

Així és, bàsicament en el moment de la totalitat de l'eclipsi, és un moment molt especial i l'únic moment on la gent pot observar la corona solar a simple vista i podem veure les estrelles i planetes durant el dia, és un moment molt inspirador i molt interessant, per tant, esperem que vingui molta gent per poder gaudir d'aquest moment tan especial.

Les plantes de producció de vehicles espanyoles segueixen a mig gas any i mig després que esclatés la pandèmia. I ja no és només per culpa de la caiguda de la demanda que va provocar la covid-19. L'escassetat de microxips, principal raó de la caiguda que es perllonga ja des de finals de 2020, està colpejant d'especial manera a la producció de vehicles, tant a escala nacional com europea. Les previsions indiquen que el ritme de fabricació d'aquests components no s'ajustarà a la demanda del sector d'automoció fins al primer semestre del 2022.

La fàbrica SEAT tancarà tres dies perquè hi ha una escassetat important d'un dels materials més importants avui dia com són els microxips que estan gairebé amb quasi tot. Parlem d'aquesta situació amb el senyor Josep Furest, professor d'arquitectura i tecnologia de computació de la universitat de Girona.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquesta teràpia amb el doctor David Vinyes, director de l'institut de teràpia neural i medicina reguladora de Sabadell (àudio).

"El cos i la ment són inseparables en l'ésser humà, i el sistema nerviós és una de les vies per la què les emocions s'expressen en el cos. Tots els òrgans i teixits de l’organisme tenen fibres nervioses que permeten regular les seves funcions i, a la vegada, totes les fibres nervioses estan connectades entre elles formant una xarxa. Aquesta xarxa nerviosa que interrelaciona les zones del cos és plàstica, canvia i s'adapta als estímuls i les necessitats de cada moment." explica Vinyes.

Qualsevol fenomen que deixa una irritació en una fibra nerviosa pot pertorbar la seva funció reguladora i com a conseqüència, es poden alterar els teixits de la seva àrea d'influència.