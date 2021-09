Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Una tornada a l'escola semblant a les d'abans quan la presencialitat era una normalitat. Davant d'aquesta situació hi ha moltes preocupacions, per saber que hem de tenir en compte en aquesta tornada parlarem amb el Jordi Perales, professor col·laborador dels estudis de ciències de l'educació de la UOC.

-Sembla que torna la normalitat a les escoles després de més d'un any, com podem ajudar a reduir l'estrès en pares i alumnes?

Encara no serà una normalitat total, però aquest any sí que s'assemblarà bastant al que teníem abans de la pandèmia. Continuarem tenint grups bombolla i mascaretes, això òbviament acaba afectant. Els alumnes són els que s'adapten millor aquestes situacions perquè tenen una gran capacitat d'adaptació a les noves situacions i és molt més gran en comparació als adults.

Si els plans de vacunació segueixen el ritme actual, els experts vaticinen que Espanya aconseguirà la immunitat del 70% el mes de setembre. Mentrestant, les companyies posen en marxa els engranatges de les seves noves normalitats, més deslocalitzades, elàstiques, i per descomptat, digitals. A mesura que la vacunació avança, molts treballadors es pregunten quina serà la nova normalitat laboral en aquests dies d'incorporació a la feina després de la pandèmia. Un dels principals xocs de drets entre empleats i empresaris, és la vacunació. Parlarem amb el Pere Vidal, professor dels estudis de dret de la UOC.

-Una empresa pot preguntar al treballador si està vacunat?

D'entrada l'empresa no ho pot preguntar per què són dades personals, íntimes i protegides per la normativa de la protecció de dades. Les úniques dades de salut a les que té dret l'empresa és si és apte o no apte dels serveis mèdics a escala de prevenció, però no pot preguntar en cap cas si un treballador està o no vacunat.

En el programa d'avui parlarem una mica d'amor en format llibre, "Los besos" de Manuel Vilas.

-Aquest nou llibre parla sobre un amor molt idealitzat?

La millor manera per oblidar-se de la pandèmia era amb aquest amor romàntic, amb un enamorat que idealitza a la seva enamorada i ja sap què idealitzar comporta a la decepció, però en aquesta vida si no s'idealitza o busques una utopia, també acabes decebut, en aquesta situació es mou el protagonista de la novel·la.

-En quin moment decideixes fer una novel·la d'amor?

Vaig crear una novel·la d'amor per crear una resposta a l'angoixa què va suposar la pandèmia, qualsevol catàstrofe que ens toca viure en aquesta vida com pot ser una guerra o una crisi econòmica devastadora, quina resposta pot donar un ésser humà per mantenir la il·lusió de seguir viu? Jo vaig pensar que una història d'amor era l'únic que ens podia ajudar.