Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Com hem d'actuar amb el canvi climàtic per evitar futures destrosses econòmiques com va causar la tempesta de fa uns dies a les Terres de l'Ebre deixant desperfectes i platges tancades a causa de les ratxes de vent. El vent també ha fet actuar als serveis d'emergències per altres incidents més lleus a Tivenys, Guiamets, Ribera d'Ebre i altres punts del territori. Parlarem amb el científic del centre en resiliència climàtica i director de la línia del canvi climàtic del centre tecnològic Eurecat , Carles Ibáñez.

-Una certesa és que el canvi climàtic el tenim a sobre.

Sí de fet ja fa temps que ho sabem, l'últim informe acaba de parèixer per part dels experts internacionals sobre el canvi climàtic, és molt clar i contundent. Alerten de la gravetat de la situació i que s'estan accelerant en la majoria de casos i hem d'actuar d'una manera contundent des d'ara mateix.

-La tempesta de fa uns dies a les terres de l'Ebre, és un exemple o senzillament estem davant d'un episodi típic del clima mediterrani?

Quan veiem una sèrie de tendències és quan fem una estadística, però en aquest cas són fenòmens que no passen freqüentment com a mínim a una localitat en concret i també tenim una petita sèrie de dades històriques. A partir d'aquí és difícil veure tendències clares.

Els problemes de salut emocional i mental derivats de la pandèmia ha augmentat els casos de suïcidis sobretot en joves. Per saber com actuar i com detectar-ho, parlarem amb el professor de psicologia de la universitat de Girona, Joan Roa.

-Es preveu un tsunami de problemes emocionals en els joves?

Exactament, en els últims anys ja s'estaven incrementant els problemes de salut mental i emocional entre els joves, abans de la pandèmia ja havíem detectat aquesta tendència, però amb la pandèmia aquest moment encara és més significatiu. No només en suïcidis què és el que més ens pot alarmar, això també ve acompanyat de trastorns de conducta alimentària, tipus depressiu, ansiós, violència contra certs col·lectius, consum de substàncies i autolesions. En tota aquesta configuració el suïcidi no és el major dels problemes sinó que ve acompanyat d'una sèrie de problemes de salut mental i malestar emocional molt importants i creiem que és el resultat de factors que ja estaven presents abans de la pandèmia i que amb aquesta situació han incrementat.

Microsoft ha anunciat que el 5 d'octubre iniciarà el desplegament de Windows 11, que serà gradual a través d'una actualització gratuïta que arribarà als ordinadors amb Windows 10 que compleixin amb els requisits.

A més, des d'aquesta data Windows 11 podrà obtenir-se preinstal·lat en PCs nous. La companyia també ha comunicat que el dia del seu llançament Windows 11 no tindrà suport per a les aplicacions d'Android, una de les seves característiques estrella que arribarà més endavant.

XurxoFernandes presenta la fusió de músiques d'arrel gallegues i de la Mediterrània Oriental en el seu nou disc Levaino. L'àlbum recull dotze temes que viatgen per territoris tan diversos com Coristanco, Samakov, Mesquita, Salihli, Tordoia, Larache o Tel Aviv i manifesten els vincles entre les dues cultures i tradicions orals. Aquest 18 de setembre a les vuit del vespre actua al centre artesà Tradicionàrius . Avui el tenim en el programa perquè ens doni tots els detalls.

-Que trobarem a Levaino?

Trobarem molta terra, molta música de tradició, principalment la gallega. Volem donar a conèixer la tradició oral d'aquí a través de la música que he extret del meu treball de camp. He anat recopilant música per les aldees de Galícia, com són aquelles melodies on es refugiava la festa. A partir d'aquí, proposo un viatge cap al Mediterrani.