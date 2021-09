Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ecologistes de Catalunya (EdC) alerta que la moratòria de les renovables no s'ha acompanyat d'una figura legal que l'avali (un decret o una resolució) i que mentre no s'aprovi "per la via jurídica adequada, aquesta no pot entrar en vigor".

Tot i fer-la pública des d'Acció Climàtica, la federació adverteix que "en termes legals i oficials", la moratòria "no s'aplica" i està perjudicant els territoris afectats per grans projectes i generant una situació "d'inseguretat jurídica".

EdC també assenyala que el decret 16/2019 segueix vigent, però s'ha paralitzat la Ponència d'Energies Renovables. Segons la normativa, els projectes es consideren informats favorablement si passats tres mesos l'òrgan públic no s'ha pronunciat.

Les empreses concessionàries Acesa, Autopistas España i Invicat –companyies del grup Abertis- han signat l'acord per acomiadar 340 treballadors a través d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) arran de la fi de les concessions a diverses autopistes catalanes.

Els afectats són empleats de l'AP-7, l'AP-2, la C-31, la C-32 i la C-33 vinculats a peatges i serveis centrals o de suport. L'ERO no afectarà la plantilla encarregada del manteniment de les vies, que seguirà treballant tres mesos després que finalitzi la concessió i, posteriorment, passarà a formar part de la nova empresa que s'adjudiqui el servei. Els sindicats presents en el moment de la firma han estat CCOO, la UGT, USO, la CGT i PITA.

Els dies 16, 17 i 18 de setembre arriba la XVII edició de Per Amor a l’Hart, Festival d’arts de carrer de l’Hospitalet de Llobregat. Una data imprescindible a l’agenda cultural de la Ciutat i de les arts escèniques de carrer a Catalunya, referent en el món del circ d’avui i de la dansa urbana contemporània.

A Migdia des de COPE Catalunya hem parlat amb el director del festival, José Antonio Hernández "Joselito".

"Recordem que la darrera edició va estar marcada per la Covid-19, on s’anunciava una nova ubicació al Parc de la Remunta, canvi de dates degut a la pandèmia de la Covid-19, entrades amb reserva prèvia a través de la web del festival, i tots els protocols sanitaris per crear un espai segur i sense contagis; una edició que va ser possible gràcies a la valentia de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet (al decidir no anul·lar el Festival i que va superar el repte de donar continuïtat a un esdeveniment cultural imprescindible a l’agenda cultural de L’Hospitalet de Llobregat i de les arts escèniques de carrer a Catalunya."

