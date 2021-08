Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-El gran problema de les botellades a Barcelona

El conseller de Salut del Govern, Josep Maria Argimon, ha valorat aquest dilluns les aglomeracions dels botellots que es van originar al parc de l'Espanya Industrial en el marc de les festes de Sants, a Barcelona.

"Hem vist imatges que no ens han agradat", ha afirmat. En aquests sentit, el conseller ha lamentat que molts dels assistents no portessin la mascareta en un moment en que la situació epidemiològica demana "prudència".

També ha remarcat que les imatges que s'han vist "van més enllà de la pandèmia i la salut". La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha incidit en aquesta mateixa idea, recordant que les restriccions tenen un únic objectiu: minimitzar els contagis.

Així, preguntada per la reobertura de l'oci nocturn, ha explicat que el Govern està acabant de preparar les al·legacions per justificar-ne el tancament, les quals presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "No es contempla l'obertura del sector perquè la situació exigeix que siguem molt prudents", ha subratllat.

Hem parlat del tema amb el portaveu del sindicat CSIF de la guàrdia urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano.

-El preu del raïm no aixeca cap

La verema a la DO Penedès s’ha posat en marxa amb molt bones perspectives. Tot i que la manca de pluges reduirà la producció entre un 10% i un 15% respecte una verema "normal", els viticultors esperen que la collita sigui de “molta qualitat”.

Joan Huguet, president de la DO Penedès, destaca que, més enllà d’alguns dies amb puntes de calor importants, ha estat un estiu “fresc” que ha permès que el raïm hagi madurat lentament.

Això, afegeix, garanteix que la fruita tingui uns nivells d'acidesa i sucre “molt correctes” que fan preveure una bona anyada. La manca de pluges, tot i que ha repercutit en la producció, ha fet desaparèixer el míldiu que tant va afectar les vinyes l’any passat després d’una primavera molt plujosa.

Tot i el descens de la producció, que hauria d’estar a l’entorn dels 20 quilos de raïm, des de la DO Penedès asseguren que serà “suficient” pels 18 milions d’ampolles que comercialitzen cada any

Hem parlat del tema amb el cap sectorial de la vinya de JARC (joves agricultors i ramaders de Catalunya), Jaume Domènech.

-Quines són les expectatives de la tornada a l'oficina?

Un alt percentatge de treballadors desconeix encara quan tornarà a l'oficina. Aquesta mateixa qüestió també es planteja entre els CEOs i comitès de direcció.

Davant aquesta situació, el seu principal desafiament és com promoure una volta saludable i, sobretot, motivadora. El concepte de treball presencial ha canviat radicalment en l'últim any, i, si es vol que els empleats tornin il·lusionats, és necessari construir espais de treball dissenyats per a fer fluir la col·laboració i capaces de satisfer les necessitats de tots els professionals que ho habitin.

Hem parlat del tema amb el director d'innovació de Steelcase, Teo Manzano.

-Microsoft permetrà instal·lar Windows 11 en PCs amb processadors antics

Microsoft ha volgut posar fi a la controvèrsia creada pels requisits inicials de Windows 11 anunciant que no impedirà la instal·lació del seu nou sistema operatiu en la majoria dels ordinadors antics, imposant únicament barreres a l'actualització des de sistemes Windows 10 a través de Windows Update.

Ens ho ha explicat l'expert en comunicació i tecnologia mòbil, Eduard Porta.