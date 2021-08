Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Educatool, una eina per saber si la manera d'educar els fills és l'adient

Àlex Letosa, psicòleg, logopeda, exdirector d'institut i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC , és l'artífex que hi ha darrere d' Educatool , un mètode en línia concebut com "un manual d'instruccions per educar" de manera "positiva i basant-se en el respecte" cap als infants. Es tracta del projecte premiat en el programa d'emprenedoria i transferència SpinUOC 2021 al projecte més destacat pel seu impacte social, patrocinat per la Ramon Molinas Foundation. Amb més de vint anys d'experiència en el sector educatiu, la idea d'Educatool parteix de la premissa que el 80 % de l'èxit educatiu dels infants no depèn de l'escola o d'altres factors, sinó directament de la família. Letosa recorda que molts pares i mares es pregunten moltes vegades "per què els infants no venen amb un manual sota el braç", i s'adreça a ells per informar-los que "la ciència ja ha descobert" el manual d'instruccions per educar: Educatool.

Tecnologia que avalua com s'eduquen els fills

Letosa explica que l'eina que ha creat parteix d'evidències científiques i que l'equip amb qui l'ha desenvolupat no ha trobat "cap eina amb unes característiques semblants" en el mercat. El projecte es basa en una plataforma web que es pot fer servir en diferents tipus de dispositius, ja sigui ordinador, tauleta o mòbil. Un pare, una mare o una persona que tingui interès a saber "si la seva manera d'educar és adequada" pot accedir al web, registrar-se i respondre un qüestionari en línia gratuït. Els resultats serviran a cada persona per saber com s'adequa la seva manera d'educar a diferents vessants.

Aedes Japonicus, el mosquit japonès que ha arribat a Catalunya

Aedes japonicus és considerat un dels vectors actius del virus del Nil Occidental i de les seves síndromes associades.

Atès que A. japonicus té la capacitat de transmetre arbovirus s'han convertit ràpidament en una qüestió mèdica rellevant, i una preocupació per a la salut pública.

Són capaços, en condicions experimentals, de transmetre el virus del Nil Occidental i es consideren un vector actiu de la malaltia per virus del Nil occidental i les seves síndromes associades.

La seva interacció amb altres vectors de malaltia coneguts li proporciona la capacitat potencial d'influir en l'ecologia d'altres malalties originades per vectors.

La recerca ha demostrat que el virus de l'Encefalitis Japonesa i el virus del Nil Occidental tenen taxes diferents d'infecció depenent de la base genètica del mosquit. Una manera possible de reduir tant la capacitat d'invasió com l'amenaça a la salut que comporten és implementar un biocontrol a través d'àcars de l'aigua parasitaris (Acari: Hydrachnidae). Els àcars han demostrat reduir la fecunditat i d'aquesta manera poden constituir una via per a reduir les poblacions de mosquits.

Els trastorns alimentaris es manifesten més a l'estiu

Els trastorns alimentosos o trastorns de la conducta alimentària (TCA) engloben diverses malalties cròniques i progressives que, a pesar que es manifesten a través de la conducta alimentària, en realitat consisteixen en una gamma molt complexa de símptomes entre els quals preval una alteració o distorsió de l'acte-imatge corporal, un gran temor a pujar de pes i l'adquisició d'una sèrie de valors a través d'una imatge corporal, encara que hi ha uns certs trastorns alimentaris que fan que una persona ingereixi excessivament aliments.

En els últims 30 anys, els TCA van sorgir com a malalties cada vegada més freqüents, sobretot en els adolescents.

Els estudis sobre la freqüència d'aquests trastorns mostren un augment preocupant, principalment en la població de dones joves.

S'ha trobat que entre 1 i 2% de les dones pateixen d'anorèxia nerviosa (AN), i entre 1 i 3% pateixen bulímia nerviosa (BN). Aquests trastorns es presenten en una proporció de 10 a 1 en les dones respecte als homes, encara que en els últims anys s'ha incrementat el nombre d'homes que els pateixen. Generalment l'inici dels trastorns de la conducta alimentària és dels 14 anys fins als 20.