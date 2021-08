Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-El cost de l'energia dispara el preu del cistell de la compra

Como no podía ser de otro modo, las progresivas subidas del precio de la electricidad, el butano y los carburantes se han traducido en un significativo incremento del IPC en lo que va de este año 2021, especialmente en las partidas de transporte (7,9%) y vivienda (7,3%), tal y como publica el Instituto Nacional de Estadística.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que estas subidas del coste de la energía están empezando a afectar también a la producción y el transporte de productos de alimentación: desde enero de 2021, el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 1,5%. Un dato preocupante por cuanto afecta directamente a las economías más vulnerables; y más ahora cuando el 45% de los hogares ha sufrido una pérdida de ingresos durante el año pasado, según una reciente encuesta sobre el índice de solvencia familiar realizado por la organización.

En concreto, las partidas que más han subido son los aceites y las grasas (20%), el agua mineral, los refrescos y los zumos (7,4%), la fruta fresca (4,6%), los huevos (3,5%) y la carne de ave (3,0%). Entre las pocas partidas que bajaron sus precios destacan las legumbres y hortalizas frescas (-1,3%) y el pescado, fresco y congelado (-1,2%).

-"La culpa és de Fortnite": per què es responsabilitza els videojocs de conductes violentes?

El mes passat, la premsa relacionava l'assassinat de Samuel Luiz Muñiz amb la violència "alimentada" per Fortnite, el videojoc d'Epic Games.

Tot i que després de les crítiques rebudes el mitjà va rectificar el titular eliminant l'al·lusió a un dels videojocs de moda, quedava en evidència que el "pànic moral" a la indústria del gaming continua present.

Igual que dos anys abans, quan el llavors president Donald Trump vinculava els tirotejos massius de Texas i Ohio, en els quals van morir 29 persones, als videojocs. "Hem de detenir la glorificació de la violència a la nostra societat.

Això inclou els horripilants i espantosos videojocs, que són tan populars", deia aleshores l'expresident nord-americà. Què hi ha darrere d'aquesta demonització que, no obstant això, no afecta altres mitjans, com el cinema o la televisió?

Hem parlat del tema amb la professora col.laboradora del màster universitari de disseny i programació de videojocs de la UOC.

-Fa setanta anys de la primera foto de la Terra presa des de la Lluna

Va ser un 23 d'agost de l'any 1966. La primera fotografia de la Terra presa des de la Lluna es va rebre per radi en l'estació espacial de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid).

Era una imatge en blanc i negre, de poca definició, que la sonda Lunar Orbiter havia obtingut utilitzant un ordinador, una tècnica que, en aquells dies, estava en els seus començaments.

La nau va prendre 207 imatges amb un equip de tan sols vint watts de potència.

En dos d'elles podia veure's en el cel negre, per sobre de l'horitzó lunar, la forma resplendent de la Terra. La primera és del 23 d'agost de 1966, i seria coneguda com Earthrise, la Terra naixent o Sortida de la Terra. Molts periodistes la van denominar llavors la foto del segle.

Hem parlat d'aquesta efemeride amb l'astrònom de l'observatori Fabra, Antonio Bernal.