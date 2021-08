Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Va a pijor la situació del perdonal sanitari?

Els hospitals de Barcelona estan veient com el nombre d'ingressos de pacients amb covid-19 es multiplica després que fa uns dies notessin un fort increment a Urgències.

L'Hospital del Mar ha obert una nova planta de covid en quadruplicar-se el nombre de pacients ingressats, amb prop de 40 actualment. També ha hagut de reobrir una planta el Clínic mentre que Sant Pau ha passat de tenir entre 0-2 ingressos al dia a 5-7 i ara té 21 pacients en sala convencional.

La majoria tenen entre 20 i 45 anys i, tot i tenir una covid-19 greu, no necessiten ingrés a l'UCI. Malgrat això, els hospitals temen que l'augment desbocat de casos de les últimes setmanes es tradueixi en ingressos a l'UCI en els propers dies i demanen prudència i més mesures.

Hem parlat de la tensa situació del personal sanitari amb el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.

Amb quasi un segle d’existència, el Jardí Botànic Marimurtra és un dels dos únics jardins botànics de Catalunya. Pertany a la Fundació Carl Faust, entitat privada que, complint els designis del fundador, en garanteix el manteniment i n’actualitza l’orientació.

La Generalitat de Catalunya el va classificar en la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional i el 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi. Forma part de l’Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos.

La ferma voluntat, la il·lusió i la perseverança d’un home culte i sensible va fer possible la creació d’aquest Jardí.

Aquest home era Carl Faust, empresari alemany establert a Catalunya des de 1897, el qual, portat per la seva passió per les ciències naturals, va dedicar al seu somni la pràctica totalitat de la seva fortuna. Faust, que era un humanista influït per l’ètica gœthiana, volia deixar alguna cosa útil al proïsme.

Quatre hectàrees plantades conformen el Jardí visitable. Aquesta part visitable està dividida en tres jardins amb característiques diferents. S’hi pot observar un gran nombre de plantes corresponents a unes 4.000 espècies (vegeu el llistat de tàxons del Jardí Botànic Marimurtra) originàries de cinc continents i força exemplars notables per la seva singularitat biològica, edat o dimensions.

Hem estat parlant amb el gerent del jardí, Josep Borrell.

El Parc Zoològic de Barcelona és un zoològic situat al parc de la Ciutadella, a Barcelona. Es va triar el seu emplaçament pel fet que els edificis del parc estaven disponibles després de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888.

Va ser inaugurat el dia de la Mercè, patrona de Barcelona, de l'any 1892 i els primers animals provenien de la col·lecció privada que Lluís Martí i Codolar tenia en la seva finca anomenada "La Granja Vella", que estava a Horta. Aquest va donar els animals a l'Ajuntament de Barcelona, que va aprovar el seu acomodament en els terrenys del Parc de la Ciutadella.

El Zoològic afirma tenir tres objectius: la conservació, la recerca i l'educació.

Hem parlat del tema amb el director del parc, Sito Alarcón.





El zoo de Barcelona compta amb una de les col·leccions d'animals més importants d'Europa.3 Durant anys, concretament des de 1966 fins a 2003, l'estrella del Zoo va ser el famós *Copito de Neu, únic goril·la albí conegut.