Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Com començar amb bon peu a una nova feina?

Adaptar-se a una feina nova no sempre és fàcil. De fet, segons les dades d'un estudi de Gallup, el 88% dels enquestats van suggerir que les seves empreses no tenien bons programes d'incorporació. Això provoca que més d'un 40% dels empleats renunciï al seva feina durant el primer mes i un altre 10% abandona abans del seu primer aniversari, tal com apareix en un estudi elaborat per Equifax Workforce Solutions i recollit a la revista Fast Company.

Per aquest motiu, és molt important que les empreses disposin d'un bon pla d'incorporació (onboarding) que faciliti l'adaptació del personal nou.

Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en benestar laboral, explica que un pla d'incorporació és "el procés d'integrar un treballador nou a una empresa i té com a objectiu familiaritzar-lo amb els aspectes més rellevants de la cultura de la companyia, a més d'aconseguir que tingui les eines i la informació necessàries per convertir-se en un membre productiu de l'equip" ens explica a MIgdia de COPE Catalunya

L'elaboració d'un pla d'incorporació impacta directament en els objectius de l'empresa des de la visió dels recursos humans, perquè "aconsegueix que el nou treballador se senti acompanyat i augmenti el seu nivell de compromís", des de la visió de l'empresa, perquè "escurça el temps d'adaptació a la companyia", i des de la visió del treballador, "perquè se sent part de la companyia des del principi".

-Dia Mundial de l'internauta. Consells per navegar segurs

Cada 23 d'agost se celebra el Dia Mundial de l'Internauta. Si alguna cosa ha quedat clar en l'última dècada, molt més en els passats mesos, és que queden poques persones en el món que no comptin amb accés a la xarxa al llarg del seu dia a dia, ja sigui per a buscar informació de qualsevol tipus, connectar-se amb amics o família o per a teletreballar…

De fet, la xifra d'usuaris d'Internet a nivell mundial ha arribat als 4.660 milions de persones, cosa que significa que ja es connecta el 59, 5% de les persones, segons l'Informe Digital 2021 realitzat per We Llauri Social i Hootsuite.

Avui hem parlat d'aquest dia amb el Víctor Molina, expert de Check Point Software, i ens ha donat uns consells per navegar i fer ús de la xarxa de forma segura.

El 1883, Manuel Vicens i Montaner, corredor de canvi i borsa, confia al jove arquitecte el projecte de la seva residència d’estiu a l’antiga vila de Gràcia. És la seva primera obra mestra i un dels primers edificis que inauguren el modernisme a Catalunya i a Europa.

La configuració actual de la Casa Vicens i la finca és el resultat dels diversos canvis i transformacions duts a terme al llarg de la seva història, que han conformat tres espais clarament diferenciats: la construcció original de 1883-1885, obra d’Antoni Gaudí; l’ampliació realitzada el 1925 per Joan Baptista Serra de Martínez; i el jardí que l’envolta.

Tenint en compte la nova funció museística i cultural, el projecte de rehabilitació adapta els espais de l’edifici que corresponen a l’ampliació de l’any 1925 amb la finalitat de donar cabuda als diferents serveis que els nous espais culturals i el públic requereixen. Així, s’ha aconseguit no haver de modificar les dependències gaudinianes.