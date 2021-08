Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-La insòlita Giralda de l'Arboç

La Giralda de l’Arboç es troba situada a l’avinguda Jacint Verdaguer 35 de l’Arboç. És un atractiu turístic de titularitat privada i admet exclusivament visites concertades. La visita és guiada i la seva duració és d’una hora aproximadament.

L’artífex d’aquesta obra va ser el veí de l’Arboç Joan Roquer i Marí. Desprès del seu viatge de noces a Andalusia, els adinerats esposos recent casats van tornar a Catalunya entusiasmats per l’arquitectura àrab.

Residents a Barcelona, des d’on s’atenien els negocis familiars, en un moment donat van decidir fer-se una residència d’estiu on van voler reproduir mimèticament els elements que més el van sorprendre de l’arquitectura àrab present a Andalusia.

L’obra va finalitzar l’any 1908 i va ser dirigida pel mateix Roquer i executada pel mestre d’obres arbocenc Sr. Feliu. L’element més destacat és la reproducció de la Giralda de Sevilla, amb una alçària de 52 metres, que ha esdevingut un dels elements més emblemàtics de la vila.

Al conjunt hi ha també una rèplica del Pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada, i del Saló d’Ambaixadors de l’Alcàsser de Sevilla.

Un edifici resultat de l'amor en ple baix Penedès.

Hem parlat del tema amb el Sergi Sedó, tècnic de turisme de l'oficina de turisme de l'Arboç.

-Els nens i la síndrome post vacacional

Com a tothom, als nens, després d'un llarg parèntesi sense obligacions escolars, els costa tornar. No obstant això, aquesta resistència a reprendre les rutines del dia a dia és molt de menor que en la majoria dels adults. Es podria dir que els costa menys tornar a l'escola que als seus pares tornar a l'oficina.

Com assenyala el psicopedagog i professor del grau en Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, Ramón Novella, "els nens s'adapten fàcilment als canvis, molt millor que els adults. Per això, el procés d'aterratge es fa molt més senzill".

A més, cal tenir en compte que per a ells la volta no només significa el final de les vacances sinó que també viuen expectants el retrobament. Així, "encara que a alguns els costi tornar", hi ha molts casos en els quals "es dóna l'efecte contrari i tenen la il·lusió de tornar al col·legi per a trobar-se amb els seus amics".

Per aquests motius, no és usual trobar en els més petits una síndrome postvacacional equiparable al que sofreixen molts adults. De fet, adverteix aquest especialista, "en molts casos la síndrome postvacacional dels nens ve generat pels seus propis pares".

Hem parlat del tema amb el psicopedagog i professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, Ramón Novella.

-Quines són les fake news que més han circulat aquest estiu?

Fake news és un tipus de periodisme groc o propaganda que consisteix de manera deliberada a ocultar informació o falsedats difoses a través de mitjans de comunicació tradicionals d'impressió i difusió o mitjans socials en línia.

Fake news (notícies falses o notícies enganyoses) està escrit i publicat amb la intenció d'enganyar a fi de danyar una agència, entitat o persona, i/o guanyar econòmicament o políticament, sovint utilitzant un titular sensacionalista, deshonest o definitivament fabricat per augmentar el nombre de lectors, compartir en línia i fer clic a Internet.

En aquest últim cas, és similar als titulars de "clickbait" en línia sensacionals i es basa en ingressos publicitaris generats a partir d'aquesta activitat, independentment de la veracitat de les històries publicades.

Les notícies falses intencionadament enganyoses són diferents de l'òbvia sàtira o paròdia, que té com a objectiu divertir-se, en comptes d'enganyar a la seva audiència.

Hem parlat del tema amb l'Andrés Giménez, periodista de Maldita.es