Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Estem davant d'una segona bombolla immobiliària?

L'associació de consumidors i usuaris de bancs, caixes i assegurances (Adicae) ha alertat del risc d'una nova bombolla immobiliària. "Estem en un reescalfament del mercat immobiliari que pot suposar el pas previ a una nova bombolla immobiliària com la patida fa una dècada", ha avisat l'Adicae, que apunta que l'import mitjà del préstec hipotecari ha pujat un 28% a Espanya des del 2013.

"L'import mitjà per a la hipoteca se situa per sobre dels 140.000 euros, el nivell més alt de l'última dècada al nostre país", ha assenyalat l'associació de consumidors i usuaris de bancs, caixes i assegurances, que diu que la multa de 4 MEUR del Banc d'Espanya al BBVA és un exemple de les "condicions abusives" de les hipoteques per als consumidors.

L'Adicae adverteix que en els últims vuit anys l'import mitjà dels préstecs hipotecaris para a la compra d'habitatge a Espanya s'ha incrementat un 27,84%, situant-se al juny d'enguany en 142.755 euros de mitjana.

En el mateix mes de l'any 2013, la quantia mitjana se situava en 111.664 euros, segons les dades de l'últim informe del Consell General del Notariat. Això se suma al creixement paral·lel tant del número de préstecs –en un 87% en comparació amb l'any anterior- com el de la compravenda d'habitatges, que ho ha fet en un 71%.

"Aquest increment progressiu de l'import dels préstecs per comprar-se una casa fa que el 2021 s'acosti perillosament a les xifres de 2007 i 2009", ha assegurat l'associació de consumidors i usuaris.

Sobre la possibilitat real d'una segona bombolla immobiliària hem parlat amb l'Elisabet Ruiz-Dotras, professora de finances dels estudis d'economia i empresa de la UOC

-El món simbòlic i romàntic del parc Samà a Cambrils.

El Parc Samà és un jardí històric, un hort mediterrani, un bosc poètic, un palau melancòlic…

És la residència de descans que el 1881 va fer construir Salvador Samà i Torrents, Marquès de Marianao, entre Cambrils i Montbrió, envoltat d’oliveres, vinyes i ametllers. És el llegat indià, una fusió d’estils i un esbarjo pels sentits.

Un homenatge a la bellesa, un paisatge amb memòria, nostàlgia d’altres mons i temps. La Cuba d’Espanya, la França arranjada i l’Anglaterra romàntica, la tranquil·la Àsia i la Grècia clàssica. Repleta de simbolisme i fidel reflex de l’esperit del seu amo. Natura i art, sensibilitat i ingeni.

Conservadors en política i proteccionistes als negocis, actuaren com a mecenes i impulsaren el renaixement econòmic, social i cultural de la seva ciutat d’acollida.

El seu caràcter compromès es reflecteix als diferents càrrecs públics que van ocupar. Salvador Samà i Martí, primer Marquès de Marianao, fou Regidor de l’Havana i Senador del Regne a Cuba.

El seu successor al marquesat i promotor del Parc Samà, Salvador Samà i Torrents, també Marquès de Vilanova i la Geltrú i Gran d’Espanya, fou un destacat polític espanyol, membre del Partit Liberal, Diputat a Corts, Senador Vitalici, alcalde de Barcelona i membre de les Juntes organitzadores de les Exposicions de 1888 i 1929.

Salvador Samà i Torrents fou una persona avançada al seu temps, interessada pels moviments artístics, polítics i socials del seu entorn proper i llunyà.

D’esperit obert, cosmopolita i compromès, tenia obsessió per l’estètica i pel benestar que genera la bellesa.

Va recuperar el gust exòtic de la vida de les colònies dels seus avantpassats, va trobar la bellesa a l’harmonia asimètrica del romanticisme i va apostar pel modernisme català que imperava.

Al seu parc es fonen aventura, viatges i peces portades de Cuba, Anglaterra, França o Xina amb anècdotes d’obstinació i perseverança, anhels per conservar la història dels seus records.

A Migdia hem parlat amb la Marketa Scverakova, directora del parc.